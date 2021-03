Mentre alla Continassa infuria la bufera dopo il ko con il Benevento [VIDEO], le voci sul Calciomercato della Juventus non si placano. Paratici avrebbe messo nel mirino Locatelli e Depay per dare nuova linfa a due reparti che stanno facendo fatica. In mediana la Vecchia Signora ha poca personalità e soprattutto sbaglia nei momenti cruciali. Con il Porto è stato Bentancur a regalare un gol, con il Benevento il 21 marzo ci ha pensato Arthur. I due giovani centrocampisti hanno tradito Pirlo e poi ci sono Rabiot e Ramsey che non convincono più di tanto. Anche in attacco le cose non stanno andando secondi piani.

Cristiano Ronaldo segna a raffica soprattutto in campionato, Morata è una fucina di reti ed assist, ma sono soli a coprire il reparto per tutte le gare. Ci sarebbe Dybala che però non gioca da troppo tempo e si spera di poterlo recuperare dopo la sosta.

Depay alla Juventus? Adesso c’è anche il PSG

Una pedina per rinforzare il reparto offensivo della Juventus serve ed ecco che la pista Memphis Depay continua ad essere una di quelle battute. Acquistare l’olandese, che si dovrebbe liberare a zero la prossima estate dal Lione, non sarà per niente facile. Secondo i media spagnoli il giocatore sarebbe allettato da un futuro al Barcellona del connazionale Koeman e non è un mistero che i blaugrana vogliano Depay per il loro attacco.

Oltre ai catalani anche il Paris Saint Germain adesso si sarebbe inserito nella corsa per l'attaccante.

L’idea di Leonardo sarebbe quella di confermare Kean, Neymar e Mbappè, mentre tra i cedibili ci sarebbe Icardi che lascerebbe spazio proprio per l’acquisto di Depay.

Calciomercato Juventus: il Borussia su Locatelli

E se l’attaccante non è semplice da portare a Torino, gli uomini del calciomercato della Juventus potrebbero trovare delle difficoltà anche sul percorso per arrivare a Locatelli.

Il regista del Sassuolo sarebbe il primo obiettivo per la nuova mediana di Pirlo, come da indicazione dell’allenatore. La sua avventura in neroverde è agli sgoccioli, dopo aver guidato il centrocampo di De Zerbi, l’azzurro sembra pronto al grande salto. Così la Juve, che con gli emiliani ha ottimi rapporti, sarebbe pronta a partire alla carica.

Il problema è che Locatelli costa molto, i rumor parlano di 40 milioni, e inizia ad avere gli occhi addosso anche dai campionati esteri.

Guardiola lo vorrebbe al Manchester City, mentre nelle ultime ore secondo indiscrezioni ci sarebbe stato l’inserimento del Borussia Dortmund. Altra pista complicata quindi con l’alternativa principale per la Juventus che sarebbe Jorginho del Chelsea.