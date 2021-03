Undici partite di campionato più una di Coppa Italia per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. Potrebbe essere questo lo scenario riguardante il futuro professionale di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. La sconfitta in Champions League contro il Porto ma soprattutto il tonfo interno contro il Benevento nell'ultima giornata di campionato avrebbero portato la società a mettere in discussione l'allenatore. Pirlo è chiamato in questo finale di stagione non solo a raccogliere risultati importanti ma anche a convincere dal punto di vista delle prestazioni. Se così non fosse potrebbe essere sostituito dalla prossima stagione.

Alcuni giornali sportivi hanno ipotizzato il possibile successore dell'attuale allenatore della Juventus. Si va da tecnici italiani come Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi a nomi dal curriculum importante come Zinedine Zidane. Proprio il tecnico francese, secondo la stampa spagnola, sarebbe il principale candidato a sostituire Pirlo sulla panchina bianconera. La Juventus avrebbe intenzione di investire su due giocatori per convincerlo a trasferirsi a Torino: si tratta di Houssem Aouar e di Karim Benzema.

La Juventus avrebbe individuato in Zidane il possibile successore di Pirlo

Secondo la stampa spagnola la Juventus avrebbe individuato in Zidane il possibile successore di Pirlo alla guida tecnica della squadra bianconera. Il francese infatti sarebbe destinato a lasciare il Real Madrid a fine stagione perché il presidente Perez vorrebbe avviare un nuovo progetto sportivo con tanti giovani da valorizzare.

Zidane però starebbe considerando la possibilità di diventare nuovo commissario tecnico della Francia per il dopo Deschamps. La Juventus vorrebbe convincerlo acquistandogli due giocatori da lui particolarmente apprezzati. Si tratta del centrocampista del Lione Houssem Aouar e della punta del Real Madrid Karim Benzema.

Il mercato degli allenatori per la Juventus

Zidane rimane uno dei nomi preferiti da parte della Juventus in caso di addio di Pirlo. Il tecnico francese era già stato seguito dalla società bianconera per il dopo Allegri. Agnelli non riuscì a portarlo a Torino perché il tecnico francese aveva già trovato un'intesa con il Real Madrid. La prossima estate però potrebbe essere l'occasione giusta per vedere il francese in bianconero.

La Juventus però valuta anche altri nomi: alcuni giornali sportivi infatti valutano un ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, come dichiarato a Sky Calcio Club domenica 21 marzo, è pronto per una nuova esperienza professionale dalla prossima stagione. Per la panchina piace molto anche il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che non ha ancora rinnovato il contratto con la sua attuale società.