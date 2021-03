La Juventus nell'agosto 2020 ha voluto separarsi da Maurizio Sarri e ha deciso di affidarsi ad Andrea Pirlo. In molti, in questi mesi, hanno parlato dei motivi che hanno portato a questo divorzio. Proprio della separazione tra Sarri e la Juventus ne ha parlato anche Sandro Piccinini dagli studi di Sky Sport: "La società e altri leader oltre a Ronaldo non sono entrati in sintonia con Sarri". Dunque, la Juventus e Sarri non hanno avuto un gran feeling e questo ha portato all'esonero nonostante la vittoria dello scudetto. Per Piccinini i giocatori bianconeri hanno avuto grande professionalità, ma è mancata la scintilla tra le parti: "Nonostante lo scudetto conquistato con la grande professionalità dei giocatori e la solidità della società, - ha spiegato il giornalista dagli studi dell'emittente satellitare - forse non c’è stato questo grande feeling all’interno".

La Juventus deve pensare ai prossimi impegni

La Juventus, dopo aver esonerato, Maurizio Sarri ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. Con il tecnico bresciano è scattato subito un buon feeling e la squadra sembra molto più coesa, anche se i risultati, fino ad ora, sono stati altalenanti. Va detto che Pirlo rispetto a Sarri ha una squadra più giovane, si gioca con più frequenza e in molti momenti della stagione sono mancati molti titolari. Adesso, la missione del tecnico bresciano è quella di tentare la rimonta in campionato e ieri 14 marzo, in questo senso è arrivata una risposta importante. La Juventus si è imposta per 1-3 sul Cagliari grazie a Cristiano Ronaldo. CR7 ha risposto alle tante critiche ricevute dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Delle polemiche post debacle europea ne ha parlato anche Sandro Piccinini: "La Juve è stata eliminata dalla Champions come squadra, non è stato eliminato solo Cristiano Ronaldo".

Esami per la Juventus

La Juventus dopo la vittoria contro il Cagliari deve pensare al match contro il Benevento. Per questa partita Andrea Pirlo non avrà a disposizione Juan Cuadrado che è stato ammonito e in quanto diffidato non potrà essere in campo domenica 21 marzo.

Inoltre, potrebbe mancare anche Alex Sandro. Il brasiliano, contro il Cagliari ha chiesto il cambio per un problema muscolare e al suo posto è entrato Federico Bernardeschi. Se Alex Sandro non dovesse recuperare, contro il Benevento toccherebbe ancora al numero 33 juventino. Mentre al posto di Juan Cuadrado ci sarà Danilo. Per il match del 21 marzo non dovrebbero esserci altri recuperi, visto che Demiral e Dybala dovrebbero tornare dopo la sosta, mentre resta da capire quando rientrerà Bentancur.

Il numero 30 juventino è ancora positivo alla Covid-19 e si spera possa negativizzarsi il prima possibile.