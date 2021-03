Nel posticipo di domenica sera tra Milan e Napoli, ultimo match della 27^ giornata di Serie A, gli azzurri si sono imposti per 0-1 dopo una partita combattuta e ben interpretata da entrambe le squadre. Il Napoli però poteva vantare una maggiore brillantezza atletica rispetto al Milan, reduce dalla trasferta di Europa League a Manchester, un fattore che alla fine si è rivelato determinante. La partita l'ha decisa Matteo Politano poco dopo la ripresa del secondo tempo, mettendo il sigillo finale ad un'azione nata da un errore del Milan, sfruttandolo in maniera cinica.

L'ottavo gol stagionale di Politano

Dopo un giro palla partito dal basso con i difensori, il pallone arriva a Dalot, il terzino destro della formazione allenata da Pioli, protagonista nella scorsa partita a Verona con un gran gol. Il portoghese cerca Castillejo per poi scattare in fascia in cerca di profondità, ma il suo passaggio è prevedibile, ed un attento Hysaj anticipa Castillejo senza commettere fallo, riuscendo ad indirizzare la sfera verso Zielinski.

A questo punto i due giocatori di Gattuso saltano il pressing di Kessiè con uno scambio veloce di prima, creando superiorità numerica nella metà campo rossonera, con i soli Tomori e Gabbia, schermati da Tonali, a difendere la porta di Donnarumma. Il pallone quindi si trova ancora una volta sui piedi di Zielinski che accentrandosi serve con un filtrante preciso Politano, in arrivo a grande velocità, bravo ad inserirsi nello spazio lasciato scoperto da Theo Hernandez alle spalle di Gabbia.

L'esterno del Napoli al posto di rientrare sul sinistro come fa solitamente, il suo piede preferito, si sposta la sfera verso il destro e calcia verso il secondo palo. Il tiro non è irresistibile, Politano colpisce male schiacciando un pò il tiro, ma la traiettoria è angolata il giusto per battere Donnarumma e consegnare tre punti al Napoli.

Una stagione da protagonista per Politano

Dopo circa un anno dal suo arrivo in maglia azzurra, Politano può sicuramente essere considerato una delle rivelazioni più gradite per Gattuso in questa stagione finora non di certo facile per il Napoli. L'esterno sinistro infatti era arrivato nella finestra di mercato dello scorso gennaio per far rifiatare Callejon, ma in questa stagione, dopo l'addio dello spagnolo avvenuto in estate e i vari infortuni dei giocatori offensivi del Napoli, lo spazio per Politano è aumentato e lui non si è fatto sfuggire le occasioni che li sono capitate per mettersi in mostra.

Sono infatti 8 i gol messi a segno in campionato fino a questo momento, oltre a 4 assist decisivi che hanno mandato in rete i suoi compagni. Ora l'obbiettivo di Politano è quello di continuare a segnare, sia per batter il suo record di 10 gol della stagione 2017/2018, sia per permettere al Napoli di centrare la qualificazione in Champions, con uno sguardo rivolto anche alla possibile convocazione per gli Europei di questa estate, dove potrà trovare un posto nei 23 giocatori scelti da Mancini se il suo rendimento da qui a fine stagione sarà sempre su questi livelli.