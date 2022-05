Terminata la stagione Serie A 2021/2022 con il 5° posto in classifica davanti a Roma, Fiorentina e Atalanta, la Lazio di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare una sessione di mercato estivo particolarmente movimentata, nella quale paiono scontati gli addii del portiere Strakosha e del difensore centrale Luiz Felipe, oltre a quello del veterano Lucas Leiva, perno del centrocampo nelle ultime annate biancocelesti.

Lazio: chi sostituirà Strakosha?

Il reparto dove il direttore sportivo Igli Tare dovrà intervenire con maggior decisione senz'altro quello arretrato, il punto debole della Lazio di Sarri durante la stagione appena terminata, contraddistinta da 58 gol subiti.

In primis servirà un nuovo portiere titolare per sostituire Strakosha, che si libererà a parametro zero e ha diverse richieste dalla Premier League. Il principale indiziato per rimpiazzarlo è Marco Carnesecchi, portiere della Nazionale Under 21 che nell'ultima stagione ha centrato la promozione in serie A tra i pali della Cremonese. Il suo cartellino però è di proprietà dell'Atalanta che lo valuta 12-15 milioni. La Lazio sta già lavorando per trovare la formula giusta per chiudere l'operazione, che potrebbe essere un prestito biennale con obbligo di riscatto e una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Le principali alternative sono Guglielmo Vicario e Ivan Provedel.

Per Vicario bisognerà capire cosa farà l'Empoli, dato che il suo cartellino è di proprietà del Cagliari che chiede 10 milioni per il riscatto.

Probabilmente la società toscana pagherà questa cifra ai sardi appena retrocessi per poi puntare a rivenderlo al migliore offerente, per fare una plusvalenza: oltre alla Lazio sulle sue tracce sembra esserci anche la Fiorentina, che avrebbe già una sorta di accordo con il giocatore. Per quanto riguarda Provedel invece il discorso è più semplice, dato che è in scadenza di contratto con lo Spezia e potrebbe liberarsi a parametro zero in caso di mancato rinnovo.

Difesa Lazio, giorni decisivi per Romagnoli

Anche in difesa sarà rivoluzione: Luiz Felipe ha salutato e andrà al Betis Siviglia a parametro zero, mentre Francesco Acerbi sembra anche lui vicino all'addio, dopo una stagione deludente nella quale il difensore ha anche rotto con la tifoseria biancoceleste dopo diverse polemiche.

Per rifondare la difesa il sogno in casa Lazio sarebbe Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza con il Milan e sembra intenzionato a tornare a casa sua, Roma, per vestire la maglia del club che ha sempre tifato sin da bambino, quella della Lazio. La società biancoceleste lo ha messo nel mirino da diverso tempo, e sembra che nei prossimi giorni possa esserci la svolta decisiva. Con l'eventuale arrivo di Romagnoli, il primo a fare le valigie dovrebbe essere proprio Acerbi, che sembra interessi in modo particolare a Juventus e Inter.

Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile scambio alla pari tra Juve e Lazio con Rugani e Acerbi, soluzione gradita da Sarri in quanto fu lui a lanciare Rugani in Serie A ai tempi dell'Empoli.

Gli altri nomi per il reparto arretrato biancoceleste sono quelli di Nicolò Casale del Verona, già nel mirino dal mercato di gennaio, e Victor Chust, giovane difensore del Real Madrid nell'ultima stagione titolare al Cadiz in Liga spagnola.