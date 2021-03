La 29^ giornata del campionato cadetto ha visto scontrarsi Monza e Reggiana nel match delle 19. I brianzoli sono chiamati a rispondere alla vittoria del Lecce che a Venezia ha ottenuto i 3 punti portandosi a quota 49, superando appunto i biancorossi.

Brocchi che sorprende tutti, si ritorna al 4-3-1-2, viene riproposto Lamanna tra i pali e D’Errico viene preferito a Boateng per sostenere il tandem d'attacco inedito Dany Mota e Diaw.

Alvini che propone un undici abbastanza forzato visto le numerose assenze, 4-2-3-1 con Laribi, Radrezza e Lunetta alle spalle del bomber Ardemagni.

Primo Tempo

Inizio partita aggressivo per i padroni di casa che in 10 minuti creano tre situazioni pericolose, alla quarta palla che arriva in area di rigore è Carlos Augusto spedisce in rete con un sinistro potente e preciso.

Monza che poi si placa e abbassa il ritmo della partita.

Il vento in questa serata è molto forte, questo crea delle difficoltà alla squadra che gioca a sfavore di vento, che in questo primo tempo è la Reggiana, visto che gli uomini di Alvini non possono affidarsi alle palle alte per uscire da situazioni pericolose.

Reggiana che prese le misure si compatta bene e difende bassa, non permettendo al Monza di trovare la profondità per innescare la rapidità di Mota e Diaw. Attaccante ex Pordenone che fatica ad entrare nei meccanismi offensivi di Brocchi, questa cosa fa molto pensare, come il capocannoniere del girone d’andata non si sia ancora sbloccato in maglia biancorossa dopo 8 partite.

Secondo Tempo

Secondi 45 minuti di gioco che partono a rilento, sono numerose infatti le situazioni che spezzano il gioco, match che si fa molto fisico e con un agonismo marcato.

Reggiana che rimane attenta a non scoprirsi mai e rimane meritatamente in partita fino a 5 minuti dalla fine, quando un contropiede ben gestito dai biancorossi porta alla conclusione di Colpani che trova il primo gol in Brianza.Il ragazzo under 21 ha trovato finalmente un gol importante e che cercava da tanto tempo, il merito è sicuramente quello di essersi fatto trovare sempre pronto anche quando le panchine sono state più delle partite giocate.

Squadra di Alvini che conclude la terza gara consecutiva senza realizzare neanche una rete, il tecnico emiliano si trova sempre più incastrato nelle sabbie mobili della zona play-out, dovrà essere bravo a compattare un gruppo che ha tanto agonismo, ma manca di vena realizzativa.

Post Partita

Monza che raggiunge quota 50 punti e si ritrova nuovamente da solo al secondo posto, per chi si aspettava dai brianzoli una prestazione convincente sarà rimasto deluso, ma in questi casi il risultato vale più della prestazione.

Nel weekend arriverà però il Venezia a far visita alla compagine di Brocchi all'U-Power Stadium, servirà maggiore continuità e più convinzione nei propri mezzi per portare a casa i 3 punti.