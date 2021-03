Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese già la scorsa estate era stato vicino all'addio al Chelsea ma alla fine è rimasto ma posticipando, probabilmente, di un anno la sua partenza. Il club che resta maggiormente interessato sarebbe l'Inter, in cerca di un grande rinforzo in mezzo al campo e che ci aveva provato proprio la scorsa annata, su insistenza di Antonio Conte. Proprio l'allenatore nerazzurro avrebbe fatto il suo nome ai dirigenti per far fare il salto di qualità al reparto nevralgico del campo, dando qualità e, soprattutto, quantità.

L'Inter potrebbe tornare su Kanté

L'Inter sarebbe tornata su N'Golo Kanté in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese era un pallino dei nerazzurri già la scorsa estate, su espressa richiesta di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro lo conosce molto bene, avendolo voluto e allenato quando era sulla panchina del Chelsea, acquistandolo dal Leicester nell'estate del 2016 per poco meno di 40 milioni di euro. Insieme i due hanno vinto una Premier League e una Fa Cup e il loro rapporto è rimasto idilliaco, anche per questo il giocatore avrebbe lasciato volentieri i Blues per tornare a lavorare con lui qualche mese fa.

Alla fine il calciatore è rimasto a Londra, giocando sicuramente con maggiore continuità rispetto ad un anno fa, dimostrando anche di aver superato definitivamente i problemi fisici che lo affliggevano.

Il classe 1991 ha collezionato 25 presenze in Premier League, mettendo insieme anche due assist, a fronte di sette presenze in Champions League, con un assist.

Conte vede Kanté come il rinforzo ideale in mezzo al campo, essendo in grado di giocare sia come mezzala che come regista, ovviamente con caratteristiche diverse rispetto a Marcelo Brozovic.

La possibile richiesta del Chelsea

Il Chelsea e l'Inter potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di N'Golo Kanté. I Blues difficilmente chiederanno ancora 60 milioni di euro come fatto l'anno scorso, anche per un contratto in scadenza a giugno 2023. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una cifra non superiore ai 35-40 milioni di euro.

Non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare, in questo senso occhio ai nomi di Matìas Vecino, accostato agli inglesi già lo scorso anno, e Ivan Perisic. L'esterno croato, infatti, non è sicuro della sua permanenza a Milano e non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League. La valutazione dei due giocatori si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il club di Abramovich, dal suo canto, potrebbe chiedere il cartellino di Milan Skriniar per uno scambio alla pari.