Finale di stagione apparentemente senza obiettivi per il Crotone di Serse Cosmi. La squadra calabrese, ultima in classifica, è reduce dal successo esterno (3-4) dello stadio "Tardini" in casa del Parma. Tre punti per l'orgoglio quelli conquistati dalla formazione rossoblù, con protagonista ancora una volta Nwankwo Simy. Proprio il calciatore nigeriano potrebbe rientrare in un'operazione di mercato che potrebbe vedere protagonista la Salernitana e un nome nuovo, quello dell'attaccante Cedric Gondo.

Crotone, Gondo possibile idea

A cinque giornate dal termine del campionato di Serie A il Crotone sembra avere iniziato il conto alla rovescia che lo separa dalla retrocessione.

Nonostante l'ultimo successo per gli squali a quota 18 punti in classifica le speranza di conservare la categoria sembrano essere ormai appese ad un filo. A non facilitare la missione dei calabresi è anche il calendario che porrà difronte al Crotone squadre come Inter e Roma. La retrocessione in cadetteria, dopo una sola stagione, potrebbe dare il via alle prime trattative in ottica futura. In questo senso da Salerno sembra emergere una voce che vorrebbe il Crotone interessato all'attaccante Cedric Gondo, classe 1996, autore in questa stagione di 24 presenze e 3 reti. La punta, avrebbe un valore di mercato di 3-4 milioni di euro.

Simy, ci penserebbe la Salernitana

In caso di promozione in Serie A della squadra allenata da Fabrizio Castori la Salernitana avrebbe messo nel mirino un rinforzo importante per l'attacco identificato in Nwankwo Simy.

Il calciatore rossoblù, 19 reti in 33 giornate di Serie A, potrebbe essere il nome giusto per la prossima stagione dei granata. Con un costo del cartellino prossimo ai 10 milioni di euro il club campano potrebbe provare a inserire come parziale contropartita proprio Cedric Gondo, che di recente ha registrato anche l'interessamento di un altro club corregionale, il Benevento di Filippo Inzaghi.

Crotone sempre protagonista

In caso di ritorno in Serie B, il Crotone proverà a ripartire con rinnovato entusiasmo. A dare forza alla società potrebbe essere il tesoretto scaturito dall'incasso del paracadute economico e dalla cessione di alcuni elementi. Tra questi anche l'attaccante Junior Messias, calciatore autore di 8 reti nel suo primo torneo di massima serie.

Su di lui si sarebbe soffermato l'interessamento del Genoa di Davide Ballardini, squadra che starebbe monitorando anche Nwankwo Simy. Entrambe gli attaccanti, hanno siglato oltre la metà delle reti portate a segno dalla squadra di Serse Cosmi e per tale motivo potrebbero essere ceduti al miglior offerente.