Barcellona – De Ligt, ci risiamo. Come nelle scorse finestre di Calciomercato la Juventus in estate dovrà proteggere il suo gioiello olandese dalle sirene provenienti dalla Catalogna. Secondo i media spagnoli per la prossima estate i blaugrana vorrebbero rinforzare la propria difesa con l’ex Ajax, secondo possibile colpo giovane dopo Eric Garcia, che sembra molto vicino a tornare al Camp Nou.

De Ligt sarebbe un profilo molto gradito a Ronald Koeman, che lo ha già allenato quando era selezionatore della Nazionale olandese e piacerebbe anche a Laporta, che ha come obiettivo della sua presidenza quello di riportare il club ai massimi livelli sia in patria che in Europa.

Ma a quanto pare tale operazione è molto complicata da realizzarsi.

Barcellona su De Ligt, la Juventus non trema

Il giovane centrale, che è uno dei pochi ad avere avuto sempre un ottimo rendimento anche in questa stagione travagliata, secondo i rumors dei media italiani non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Torino. La Juventus nel 2019 lo ha pagato 75 milioni e fin dai primi tempi lo ha messo al centro del proprio progetto, cosa evidentemente gradita all’ex capitano dell’Ajax. Inoltre il giocatore si troverebbe benissimo sotto la Mole anche a livello personale.

Insomma la strada per il Barcellona è in salita e lo sarà ancora di più in futuro. Dall’estate del 2022 infatti scatteranno alcuni nuovi parametri del contratto di De Ligt.

Uno è l’attivazione di una clausola rescissoria da 125 milioni di euro, che potrebbe salire fino a 150 nel caso in cui il ragazzo dovesse rinnovare il contratto con la Vecchia Signora. Cifre altissime che, soprattutto in questo periodo difficile per il calcio e non solo, sembrano molto difficili da raggiungere.

Il punto sul mercato della Juve in difesa

De Ligt quindi, a meno di clamorose novità, non dovrebbe lasciare la Juventus. La difesa del futuro dovrebbe avere nell’olandese la sua colonna fin dall’anno prossimo quando, invece, qualcosa potrebbe cambiare. Giorgio Chiellini non ha ancora sciolto le riserve, ma potrebbe lasciare il calcio dopo due stagioni rese molto complicate dai problemi fisici.

A lasciare Torino potrebbe essere anche Demiral, che avrebbe chiesto più spazio e ha molto mercato.

Lo seguono i club inglesi e nelle ultime ore alcune voci lo hanno accostato all’Everton come possibile contropartita, insieme a Rabiot, nell’affare Moise Kean. Se il turco dovesse lasciare Torino servirebbe un’altra pedina nel reparto arretrato con Romagnoli del Milan che potrebbe essere un nome abbastanza “caldo”. Il difensore rossonero non ha ancora rinnovato il contratto che è in scadenza nel 2022 e se non arriverà la firma il rischio per i rossoneri è quello di perderlo a zero la prossima estate. La Juventus potrebbe partire alla carica nelle prossime settimane.