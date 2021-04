Moise Kean sembra stia scalando posizioni nella lista del prossimo Calciomercato della Juventus, così i bianconeri starebbero studiando un piano per riportarlo a Torino con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. Attaccante centrale, ma anche seconda punta, giovane e di talento, ha tutte le caratteristiche che lo rendono l'uomo ideale per la squadra che verrà. Da tempo è nel mirino di Paratici che però sembra dover prima battere la concorrenza del Paris Saint Germain che in questa stagione lo ha visto crescere la fianco della super stelle Mbappè e Neymar.

Il centravanti in orbita Nazionale è arrivato a Parigi in sordina, in prestito dall’Everton, per essere una delle tante alternative e invece si è ritagliato grande spazio. Al momento sono 31 le presenze con 16 gol tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia. La sensazione è che il talento sia finalmente esploso dopo un inizio di carriera difficile tra Torino e l’Everton.

Douglas Costa per Kean, la mossa del calciomercato della Juventus

Proprio al squadra di Liverpool sarà l’ago della bilancia per il futuro di Moise Kean. La Juventus dovrà infatti trattare con il club di Ancelotti visto che il cartellino è ancora in mano ai toffees che lo hanno prestato senza nessun diritto di riscatto al PSG.

Così Paratici starebbe studiando il modo per provare a riportare a casa Kean inserendo nell’affare alcune contropartite. Il costo del cartellino, secondo alcuni rumors di 50 milioni, cifra parecchio alta in questo particolare periodo storico, così si pensa a qualche scambio.

Una pedina che potrebbe essere messa sul piatto è Douglas Costa.

Il brasiliano non verrà riscattato con ogni probabilità dal Bayern Monaco. Il problema sono sempre gli infortuni, ad oggi ha giocato solo 21 partite ed è fermo da febbraio per un problema fisico. Il brasiliano non dovrebbe rimanere a Torino e potrebbe essere offerto all’Everton per arrivare a Kean.

Rabiot e Ramsey altri nomi caldi

La strategia della Juve potrebbe non essere solo questa, altri due nomi potrebbero infatti finire sul piatto. Il primo è quello di Adrien Rabiot, con il francese che è un vero e proprio pupillo di Ancelotti. Fu proprio il tecnico italiano a farlo esordire appena diciassettenne al Paris Saint Germain e poi c’è la questione tattica con la squadra di Liverpool che sta cercando disperatamente un centrocampista.

C’è poi il nome di Aaron Ramsey, giocatore che sembra in uscita da Torino. Il gallese lascerà l’Italia e in Premier League ci sono diverse squadre che lo seguono, l’idea di Paratici per il prossimo calciomercato della Juventus sarebbe quella di proporlo all’Everton per Kean, ma forse tra le tre alternative sarebbe quella meno intrigante per il club di Liverpool.