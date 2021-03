La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti sono pochi i giocatori certi di una riconferma per la prossima stagione: De Ligt, Bonucci, Danilo, McKennie, Arthur Melo, Kulusevski e Chiesa sembrano essere gli unici davvero certi di far parte della rosa bianconera per la stagione 2021-2022. Per tutti gli altri potrebbero essere valutate eventuali cessioni. Inoltre la Juve proverà a vendere anche i giocatori che attualmente sono in prestito in altre società.

Riguardo a Douglas Costa, attualmente al Bayern Monaco, circola da tempo l'ipotesi un probabile ritorno a Torino a fine stagione.

D'altronde il brasiliano non è considerato un titolare dal tecnico della squadra bavarese Flick. Il suo ritorno alla Juventus però potrebbe essere solo momentaneo. Si valuta infatti una cessione definitiva. Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe pensando di inserire il giocatore come contropartita tecnica per arrivare alla punta Moise Kean. Al brasiliano la Juventus vorrebbe aggiungere anche il cartellino di Aaron Ramsey, che avrebbe "molto mercato" nel campionato inglese.

Douglas Costa e Ramsey le possibili contropartite tecniche per Kean

Secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe offrire Douglas Costa e Ramsey come contropartite tecniche per arrivare all'acquisto di Moise Kean. La punta classe 2000 attualmente è in prestito al Paris Saint Germain, ma è di proprietà dell'Everton.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa aggiungere anche una somma in cash per convincere gli inglesi a cederlo.

In questa stagione Kean sta mettendo in evidenza tutte le proprie qualità ed è attualmente un titolare nella squadra francese. Sono finora 17 i gol realizzati dall'attaccante italiano in 33 partite disputate con il Paris Saint Germain, segnale evidente di come il giocatore sia definitivamente maturato.

Gli altri possibili nomi per l'attacco della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi profili per il settore avanzato. Nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici infatti ci sarebbero diversi nomi. Oltre a Kean la società bianconera starebbe valutando anche i profili di Arkadiusz Milik del Marsiglia, Memphis Depay del Lione e Sergio Aguero del Manchester City.

Il primo potrebbe lasciare la società francese per circa 12 milioni di euro. L'olandese e l'argentino invece vanno in scadenza di contratto a giugno 2021 con le rispettive società, sarebbero quindi investimenti a parametro zero.

L'acquisto di una nuova punta però dipenderà anche dal futuro professionale di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi i giocatori infatti non sono sicuri di una permanenza a Torino per la prossima stagione.