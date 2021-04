Si chiama Khvicha Kvaratskhelia, ha solo 21 anni, ma da tempo è nei radar delle big in sede di Calciomercato, e tra queste ci sarebbe anche la Juventus. Il suo nome è difficile da ricordare, e allora meglio guardare a quello che combina in campo questo esterno offensivo tutto dribbling e fantasia. Con il Rubin Kazan ha già messo insieme quattro gol e otto assist in 23 apparizioni e poi c’è la Nazionale. Proprio con la maglia della Georgia il talentino si è messo in mostra nelle ultime gare di qualificazioni ai Mondiali. In particolare lo ha fatto nella sfida più difficile, quella contro la Spagna, in cui proprio Kvaratskhelia ha messo i brividi alle Furie Rosse.

Suo il gol dell’1-0, ribaltato solo al 92’ dal sinistro di Dani Olmo, e sue le giocate che per tutta la gara hanno tenuto sulla corda la traballante difesa della Roja.

Kvaratskhelia primo georgiano della Juventus?

La Juventus nelle ultime ore avrebbe accelerato la trattativa per portare a Torino l’attaccante. Paratici, secondo gli ultimi rumor, si sarebbe già messo in tasca il gradimento del trasferimento in Italia del giocatore, mentre il cartellino costerebbe intorno ai 20 milioni. Molto meno di Chiesa e Kulusevski, altri giovani talenti purissimi dell’attacco bianconero portati alla Continassa per rappresentare presente e futuro della società. Il problema al momento sarebbe uno: la partecipazione alla prossima Champions League.

L’unica condizione posta dall’entourage del ragazzo al trasferimento sotto la Mole sarebbe di poter giocare fin dalla prossima stagione il torneo più importante d’Europa.

Il quarto posto quindi diventa necessario per portarsi a casa Kvaratskhelia, che sarebbe seguito anche dal Milan. I rossoneri però dovrebbero essere stati scavalcati dalla Vecchia Signora nella corsa all’ala georgiana che in passato è stata vicina al Bayern Monaco.

Il possibile calciomercato della Juventus e il progetto giovani

Se davvero dovesse arrivare il giocatore del Rubin Kazan, il calciomercato della Juventus si confermerebbe proiettato decisamente verso i giovani. L’anno scorso gli acquisti di Chiesa, Kulusevski e Arthur avevano indicato una via da proseguire anche durante la prossima sessione.

Non è un caso che nel mirino di Paratici ci sia Manuel Locatelli del Sassuolo, 23 anni e prima scelta per rinforzare il centrocampo. L’ex Milan potrebbe essere in buona compagnia in materia di giovani. Per l’attacco la Juventus starebbe pensando infatti di riportare a casa Moise Kean, 21 anni, oppure di puntare su Gianluca Scamacca, 22 anni, per l’attacco. Il progetto giovani quindi continua, con Kvaratskhelia possibile primo colpo dell’estate bianconera.