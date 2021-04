Per la Juventus questo è un periodo di grande crisi. La squadra non riesce ad avere continuità di risultati e la qualificazione alla Champions League è in bilico. Andrea Pirlo non sta riuscendo da trovare la giusta soluzione e i bianconeri in quel di Firenze non sono andati oltre al pareggio. La Juventus ha buttato via l'ennesimo primo tempo andando in svantaggio. Poi nella seconda frazione di gioco i bianconeri hanno cambiato marcia ma non sono comunque riusciti ad ottenere i tre punti. Dopo questo ennesimo risultato deludente, chiaramente, si parla del futuro della panchina della Juventus e la posizione di Andrea Pirlo sembra essere sempre più in bilico.

Il giornalista de "La Repubblica" Antonio Corbo all'interno del suo editoriale ha svelato chi sarà il nuovo allenatore bianconero: "Allegri tornerà alla Juve, secondo l’intesa raggiunta con Andrea Agnelli a Forte dei Marmi alla vigilia di Pasqua". Dunque, il futuro di Massimiliano Allegri dovrebbe essere nuovamente alla guida della Juventus. Adesso non resta che attendere di capire se sarà davvero così oppure no.

Sarri verso la Roma

La Juventus, in questa stagione, ha ancora a libro paga Maurizio Sarri. Il tecnico toscano era stato esonerato ad agosto 2020 proprio per dare posto ad Andrea Pirlo. Sarri è rimasto fermo e la Juventus ha continuato a pagargli il suo ingaggio. Adesso, però, il tecnico potrebbe trovare un nuovo impiego e in modo particolare potrebbe approdare alla Roma.

Infatti, Antonio Corbo ha svelato che Sarri, nella prossima stagione, dovrebbe guidare i giallorossi: "Sarri è invece vicino alla Roma". Dunque, a fine campionato potrebbe esserci un valzer degli allenatori e i nomi più quotati sembrano essere proprio quello di Sarri e Allegri.

L'ombra di Allegri su Pirlo

Massimiliano Allegri, nella primavera del 2019, ha lasciato la Juventus dopo tanti anni ricchi di grandi soddisfazioni.

Dopo il suo addio il club bianconero ha iniziato un lento declino. Anche se sotto la gestione Sarri, la Juventus ha comunque portato a casa il suo nono scudetto. Dopo la conquista del titolo, però, è arrivata la delusione dell'eliminazione dalla Champions che ha portato all'esonero del tecnico ex Chelsea. Dopo Sarri la Juventus ha deciso di fare una scelta rischiosa e di affidare la panchina ad Andrea Pirlo.

La società ha visto sicuramente delle qualità nell'allenatore bresciano, ma purtroppo le cose non stanno andando come si sperava. Adesso, la maggior parte del popolo bianconero rimpiange Massimiliano Allegri e spera che possa tornare alla guida della Juventus. Nelle scorse settimane, il tecnico livornese avrebbe avuto un incontro con Andrea Agnelli e in molti sostengono che a fine stagione le parti torneranno a lavorare insieme. Dunque, su Pirlo incombe l'ombra di Allegri e in più sembra che ormai la squadra non segua più il suo attuale allenatore. Probabilmente, però, per arrivare ad un cambio in panchina bisognerà attendere la fine della stagione.