In questi giorni si continua a parlare della questione Superlega. Il progetto è naufragato dopo pochi giorni, ma Florentino Perez ha sottolineato che è solo in standby. In molti, però, sostengono che Andrea Agnelli potrebbe lasciare la Juventus dopo il fallimento della Superlega. Di questo argomento ne ha parlato anche l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli: "Andrea Agnelli via dalla Juve? Non lo penso e non credo al ribaltone". Per l'ex numero uno bianconero Agnelli avrà sicuramente avvisato il consiglio di amministrazione prima di fare certe mosse: "Avrà parlato con il consiglio di amministrazione e con la stessa proprietà".

Cobolli Gigli parla della Superlega

La Juventus, in queste ore, è nell'occhio del ciclone dopo il naufragio del progetto della Superlega. Per molti Andrea Agnelli è uscito molto indebolito soprattutto a livello europeo e dovrà ricostruire i rapporti diplomatici con gli altri club. Ma il progetto Superlega avrebbe origini lontane come ha spiegato lo stesso Giovanni Cobolli Gigli: "Già ai miei tempi, si era affrontato il tema". In particolare l'ex presidente della Juventus ha spiegato che nel 2008 si affrontò l'argomento Superlega: "Questo era emerso nel febbraio 2008 in un documento inviato dai nostri legali al sottoscritto e a Blanc". Infine, Cobolli Gigli ha sottolineato che un possibile cambio di guida alla Juventus verrà deciso da John Elkann: "Sono cose che riguardano la proprietà e l'ingegner John Elkann".

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Mentre in molti dibattono sul futuro di Andrea Agnelli, la Juventus si concentra soprattutto sul campo. Infatti, la squadra di Andrea Pirlo deve raggiungere un posto in Champions League e il 21 aprile ha vinto contro il Parma conquistando tre punti molto importanti in ottica europea. La Juventus, domenica 25 aprile, sarà di nuovo in campo per affrontare la Fiorentina.

Per questa partita resta in dubbio Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha rimediato un'elongazione muscolare e quasi certamente non sarà a disposizione. Al suo posto Andrea Pirlo potrebbe schierare Weston McKennie. In attacco, invece, la certezza è Cristiano Ronaldo, mentre al suo fianco giocherà uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata.

L'argentino contro il Parma è sembrato piuttosto pimpante. Anche se bisognerà capire se potrà giocare la terza partita in una settimana. Dunque, il dubbio offensivo verrà risolto solo a ridosso della partita contro la Fiorentina. La Juventus avrà a disposizione gli allenamenti di venerdì 23 e sabato 24 aprile per sciogliere tutti i dubbi di formazione, perciò Andrea Pirlo avrà a disposizione ancora un po' di tempo per sciogliere le riserve.