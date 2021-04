L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Uno dei reparti che i nerazzurri rinforzerà è quello avanzato visto che Alexis Sanchez non offre le dovute garanzie dal punto di vista fisico mentre Andrea Pinamonti potrebbe essere ceduto non avendo convinto Antonio Conte. Sono stati fatti tanti nomi in queste ultime settimane, da Andrea Belotti a Edin Dzeko, passando per Luis Muriel, ma l'ultimo giocatore che sarebbe finito nel mirino di Ausilio e Marotta è quello di Moise Kean, centravanti italiano in forza al Paris Saint Germain e di proprietà dell'Everton.

Kean sarebbe nel mirino dell'Inter

L'Inter, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo gli occhi su Moise Kean per rinforzare l'attacco nella prossima estate. L'attaccante italiano è in prestito al Paris Saint Germain ma è di proprietà dell'Everton e, per questo motivo, tra qualche mese si discuterà del suo futuro. I parigini sono convinti del suo rendimento, ma non sarà semplice trovare un'intesa di massima con i Toffees.

A Parigi Kean ha scalzato perfino Mauro Icardi dall'undici titolare, convincendo il tecnico, Mauricio Pochettino, a suon di gol e di buone partite. Sono finora 12 le reti messe a segno in 22 partite di Ligue 1, a fronte di tre gol realizzati in otto partite disputate in Champions League.

Il classe 2000 piace molto all'Inter essendo molto giovane e di grande prospettiva ma, allo stesso tempo, già in possesso di un grande bagaglio di esperienza internazionale. Grazie alle sue caratteristiche, inoltre, l'attaccante italiano può giocare sia da prima che da seconda punta, venendo affiancato a Lautaro Martinez o a Romelu Lukaku.

In questo modo i nerazzurri avrebbero anche l'attaccante che cercano per far rifiatare Big Rom.

La possibile richiesta dell'Everton

Come detto, non sarà semplice convincere l'Everton per trattare la cessione di Moise Kean. Alla luce dell'ottima stagione disputata, infatti, i Toffees, pur non rientrando nei piani di Carlo Ancelotti, valutano il centravanti italiano almeno 30 milioni di euro, praticamente la stessa cifra investita per acquistarlo dalla Juventus nell'estate del 2019.

L'Inter, però, potrebbe avere le carte in regola per convincere gli inglesi ad abbassare l'esborso economico. Nell'affare potrebbe entrare Matìas Vecino, in uscita dai nerazzurri e accostato all'Everton già nelle scorse sessioni di mercato. L'uruguaiano piace a Ancelotti e ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Te eventuale operazione permetterebbe all'Inter anche di realizzare una buona plusvalenza in ottica bilancio, oltre a sistemare un reparto liberandosi di un giocatore ai margini del progetto.