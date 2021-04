Domenica 11 aprile, al termine della gara tra la Juventus e il Genoa c'è stato un giallo legato a Cristiano Ronaldo. Inizialmente si erano sparse delle voci secondo le quali CR7 avrebbe scagliato la sua maglia a terra. Ma questo gesto non è mai stato commesso dal fenomeno di Madeira. Cristiano Ronaldo era nervoso per non aver segnato, ma di certo non ha mancato di rispetto gettando la casacca bianconera sul terreno di gioco. Infatti, il numero 7 juventino ha regalato la sua maglia ad un raccattapalle. Ronaldo si è girato verso il ragazzo e gli ha lanciato la casacca.

Il tutto è stato dimostrato dai fotografi che si trovavano proprio dietro la porta dove è avvenuto il fatto.

Ronaldo nervoso

Cristiano Ronaldo vuole sempre segnare e con il Genoa avrebbe voluto impreziosire il suo bottino di gol. Ma CR7, in alcuni momenti, non è stato così preciso, mentre in altre circostanze sono stati i compagni a non servirlo a dovere. A fine gara Ronaldo è apparso un po' nervoso ma non ha compiuto nessun gesto di stizza. Dunque, il giallo della maglia gettata a terra si è risolto fin da subito visto che CR7 non ha commesso il fatto. Il giocatore della Juventus ha semplicemente regalato la sua casacca ad uno dei raccattapalle e per consegnarla l'ha lanciata. Adesso Ronaldo avrà modo di lasciarsi alle spalle il nervosismo e di caricarsi in vista della partita contro l'Atalanta del 18 aprile.

Inoltre, al termine del match contro il Genoa, CR7 ha condiviso un post sui social per celebrare la vittoria bianconera.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

La Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli, ha dato continuità di risultati visto che ha ottenuto tre punti anche contro il Genoa. Contro i rossoblù, la squadra di Andrea Pirlo è partita molto bene e ha giocato un buon primo tempo, nella ripresa, invece, c'è stata qualche sofferenza di tropo.

Adesso, il tecnico bresciano avrà modo di analizzare quanto accaduto nella gara dell'11 aprile per evitare di commettere quei piccoli errori che possono compromettere i risultati. Anche perché la Juventus, domenica 18 aprile, sarà attesa da un impegno piuttosto probante visto che sarà ospite dell'Atalanta. Dunque, in settimana, i bianconeri lavoreranno alla Continassa per arrivare al meglio a questo appuntamento.

La speranza è che nei prossimi giorni, la Juventus possa ritrovare anche Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che sono positivi alla Covid - 19. I due giocatori sperano di negativizzarsi quanto prima per poter tornare a disposizione della Juventus. In ogni caso Pirlo avrà molto tempo per poter decidere quale formazione contrapporre all'Atalanta. Il tecnico bresciano adesso ha a disposizione quasi tutta la rosa e le alternative non gli mancano.