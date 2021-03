La Juventus negli ultimi anni ha deciso di investire molto nel settore giovanile. Il lancio dell'under 23 nel campionato di Serie C dimostra tutta la volontà della società bianconera di voler crescere alla Continassa i talenti, con l'obiettivo di poterli integrarli alla lunga in prima squadra. In questa stagione Pirlo ha già fatto esordire in campionato, in Coppa Italia ed in Champions League i vari Frabotta, Fagioli, Dragusin, Di Pardo, Rafia e Da Graca. Fagioli e Dragusin potrebbero diventare parte integrante della prima squadra già dalla prossima stagione.

Anche in Primavera in questa stagione si stanno mettendo in evidenza dei talenti destinati a far parlare di sé nei prossimi anni.

Uno su tutti è Luis Hasa.

Luis Hasa è uno dei principali talenti della Juventus Primavera

Il centrocampista di fascia Luis Hasa è uno dei talenti principali della Primavera della Juventus allenata da Bonatti. Il mister gli sta concedendo molta fiducia, ripagata fra l'altro anche da un gol arrivato nel derby contro il Torino. Il classe 2004 sta bruciando le tappe, non è un caso che venga spesso schierato titolare nonostante sia più giovane dei suoi compagni di squadra. Un talento evidente notato anche da Francesco Totti, che dal 2020 con la sua CT10 Management ne cura gli interessi sportivi.

Luis Hasa è cresciuto nel San Domenico Savio

Il giovane Luis Hasa venne notato dalla Juventus all'età di otto anni quando giocava nella squadra del San Domenico Savio.

Si trasferì da giovanissimo nella scuola calcio bianconera, facendo ogni giorno 50 km per andare ad allenarsi. Segnale evidente dell'ambizione del ragazzo e della voglia di affermarsi in una società importante come la Juventus. Cresce quindi nel settore giovanile nella Juventus, affermandosi nell'under 16 di mister Bonatti. Proprio quest'ultimo da quando è diventato allenatore della Primavera bianconera lo ha voluto con sé nell'under 19.

Una fiducia ripagata da grandi prestazioni da un super gol realizzato nel derby contro il Torino. Non sorprende quindi la scelta di Totti di voler investire su questo giovane, per accompagnarlo nella sua crescita professionale ed umana.

Le statistiche stagionali di Luis Hasa

In questa stagione Luis Hasa ha già giocato sei partite nel campionato Primavera, realizzando un gol e fornendo un assist decisivo ai suoi compagni.

Nato a Sora in provincia di Frosinone, ha doppio passaporto italiano-albanese. Per adesso ha deciso di scegliere di giocare per la nazionale dell'Albania, è stato infatti già convocato con la rappresentativa dell'under 16. Luis Hasa può giocare sia centrocampista di fascia ma è in grado di disimpegnarsi anche come trequartista. Bravo tecnicamente, è dotato di un ottimo dribbling e di un gran tiro dalla lunga distanza. Proprio così è arrivato il suo primo gol con la Primavera della Juventus.