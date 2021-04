La Juventus, oggi 7 aprile alle 18:45, sarà in campo per affrontare il Napoli. Per questa partita Andrea Pirlo ritroverà Arthur, Weston McKennie, Merih Demiral e Paulo Dybala, ma non avrà a disposizione Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che sono positivi al Covid -19. Dunque, il tecnico bresciano ha possibilità di fare alcuni cambi visto che ha quasi tutti a disposizione. In attacco, Andrea Pirlo dovrebbe schierare la coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Ma attenzione anche a Paulo Dybala che a sorpresa potrebbe essere in campo dal primo minuto.

Infatti, ieri 6 aprile, il tecnico della Juventus a fine allenamento avrebbe avuto proprio un confronto con l'argentino.

La Juventus potrebbe fare dei cambi

La Juventus, per la partita contro il Napoli, ritroverà Paulo Dybala. L'argentino torna a disposizione dopo quasi tre mesi visto che l'ultima partita l'ha giocata il 10 gennaio. Dybala ha ripreso ad allenarsi con i compagni e non sente più dolore al ginocchio. L'argentino, dopo la seduta di martedì 6 aprile, avrebbe incassato i complimenti del suo allenatore per come si è allenato. Per questo motivo, Dybala potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo. Al momento, però, Alvaro Morata è il favorito per una maglia da titolare.

Gli altri dubbi di formazione, invece, riguardano il centrocampo. Infatti, Federico Chiesa e Rodrigo Bentancur sono certi di un posto dal primo minuto, con loro dovrebbe toccare a Weston McKennie e Arthur. Ma il brasiliano è in ballottaggio con Adrien Rabiot e il dubbio si risolverà solo nel primo pomeriggio. Infatti, stamani 7 aprile, Andrea Pirlo ha fatto le ultime prove di formazione nella rifinitura e ha potuto risolvere gli ultimi dubbi.

Per quanto riguarda la difesa, invece, non dovrebbero esserci sorprese e Juan Cuadrado e Danilo dovrebbero giocare sugli esterni, mentre Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt dovrebbero formare la coppia di centrali. In panchina ci sarà Merih Demiral che è risultato negativo ad un doppio tampone al Covid - 19. Il difensore turco aveva contratto il virus in nazionale e la scorsa settimana è tornato a Torino con un volo sanitario.

Da questa mattina, Merih Demiral è di nuovo a disposizione della Juventus.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

In porta confermato Szczesny

Nel match contro il Napoli a difendere la porta della Juventus ci sarà Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è reduce dalla papera contro il Torino, ma Andrea Pirlo ha deciso di dargli una nuova chance.