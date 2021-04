La Juventus a fine stagione potrebbe decidere di rivoluzionare la rosa. Sono pochi i giocatori che attualmente avrebbero la certezza di una permanenza. A rischio partenza ci sono soprattutto i centrocampisti (Rabiot e Ramsey) e le punte. A tal proposito Dybala potrebbe lasciare la Juventus nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Dalla Spagna inoltre arrivano indiscrezioni di mercato in merito a un possibile ritorno di Ronaldo al Real Madrid. Rimanendo sempre in terra iberica, arrivano però conferme sulla possibile permanenza di Alvaro Morata anche per la prossima stagione.

Alcuni giornali sportivi infatti parlano di un possibile rinnovo del prestito della punta per un'altra stagione, con l'eventuale riscatto del cartellino che sarebbe posticipato a giugno 2022. La Juventus quindi dovrebbe pagare 10 milioni di euro per il prestito ed eventualmente 35 milioni alla fine della prossima stagione nel caso in cui dovesse decidere di acquistare definitivamente l'attaccante dall'Atletico Madrid.

Morata dovrebbe rimanere alla Juventus anche la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dovrebbe confermare Alvaro Morata anche la prossima stagione. La società bianconera andrebbe a pagare dieci milioni di euro per rinnovare il prestito con l'Atletico Madrid.

La punta spagnola dovrebbe quindi rimanere a Torino indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico della Juventus. D'altronde è stato Pirlo a volerne l'acquisto. Se dovesse però ritornare sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri, di certo Morata avrebbe molte possibilità di giocare titolare. D'altronde il tecnico livornese non ha mai nascosto la stima nei confronti di Alvaro Morata.

I due si conoscono molto bene in quanto lo spagnolo è stato alla Juventus nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016, ovvero nei primi due anni di Allegri sulla panchina bianconera.

In caso di partenza di Cristiano Ronaldo o Dybala, potrebbe arrivare Kean

L'eventuale conferma di Alvaro Morata alla Juventus la prossima stagione potrebbe portare alla cessione di uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Come già anticipato in precedenza, le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna confermerebbero la possibilità di un ritorno del portoghese al Real Madrid. Nel caso dovesse partire, la Juventus potrebbe investire su un'altra punta. Si parla di un interesse concreto per Moise Kean, attaccante attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. La società bianconera potrebbe offrire una somma cash di circa 20 milioni di euro più il cartellino del centrocampista gallese Aaron Ramsey per convincere gli inglesi a cedere la punta.