La Juventus in estate dovrebbe effettuare investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare però anche un terzino sinistro, qualora venisse ceduto Alex Sandro. Per il brasiliano si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra, nello specifico al Chelsea. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Emerson Palmieri a Torino. I rinforzi per la fascia sinistra difensiva però potrebbero non fermarsi qui. La Juventus sarebbe interessata a Robin Gosens dell'Atalanta, abile non solo come terzino ma anche come centrocampista di fascia.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Denaro che attualmente la Juventus non vorrebbe (e forse non potrebbe) spendere. Di conseguenza la società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrire due contropartite tecniche gradite ai bergamaschi. Una è già parte integrante della rosa allenata da Gasperini, ovvero Cristian Romero. L'altro giocatore che potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica è Mattia Perin.

Romero e Perin possibili contropartite tecniche per Gosens

La Juventus in estate potrebbe acquistare Robin Gosens. Il centrocampista di fascia anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, realizzando gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni, ma la società bianconera sarebbe pronta ad offrire Romero e Perin. Uno scambio che si definirebbe alla pari in quanto sia Romero che Perin sarebbero valutati 20 milioni di euro. Il portiere attualmente in prestito al Genoa (ma di proprietà della Juventus) sarebbe gradito in particolar modo al tecnico Gasperini in caso di addio di Gollini: i due hanno condiviso l'esperienza professionale nella squadra ligure per diverse stagioni.

Per l'attuale titolare della squadra bergamasca invece potrebbe esserci un trasferimento alla Roma.

Piacerebbero Locatelli e Kean

I rinforzi per la Juventus dovrebbero arrivare anche a centrocampo e nel settore avanzato. Per la mediana piacerebbe Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato circa 35-40 milioni di euro. Un acquisto che potrebbe essere finanziato dalle cessioni di Rabiot e Ramsey, che hanno mercato in Inghilterra.

Se Locatelli potrebbe sostituire Rabiot, Hakan Calhanoglu è invece una possibilità concreta al posto del possibile partente Ramsey. Il centrocampista turco andrà in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021 ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto, arriverebbe quindi a parametro zero. Per il settore avanzato invece il profilo ideale sarebbe Moise Kean.