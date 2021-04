Sabato 3 aprile alle ore 15 fra le varie partite di Serie A al Mapei Stadium si sfideranno il Sassuolo di mister De Zerbi e la Roma di mister Fonseca.

La partita sarà visibile in diretta su Sky, arbitrerà Luca Pairetto, Ranghetti e Vivenzi saranno i guardalinee. Il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Prontera, al Var andrà Aureliano e l'AVar sarà Preti.

Il punto sul Sassuolo

La squadra di Roberto De Zerbi si presenta alla sfida in una situazione complicata. La sconfitta per 3-2 (dopo essere stata in vantaggio per 2-0) contro il Torino ha spento le residue speranze per raggiungere un posto in Europa.

Saranno tante le assenze in casa Sassuolo: mancheranno i due giocatori offensivi più pericolosi Caputo e Berardi per infortunio, il primo alla schiena e il secondo di tipo muscolare. Dovrebbero essere out anche il perno difensivo Ferrari e il centrocampista Manuel Locatelli. Saranno assenti anche Ayhan, Bourabia, Romagna, Defrel e Muldur.

I neroverdi dovrebbero scendere in campo con il classico 4-3-3. In porta Consigli, difesa a quattro con Toljan, Chiriches, Marlon e Rogerio; i due mediani saranno l'esperto Magnanelli e il giovane ex Marsiglia Maxime Lopez; largo a destra Traore, mentre Boga agirà da ala sinistra, Djuricic sarà il trequartista titolare, dietro al gioiellino dell' Italia Under 21 Raspadori.

Il punto sulla Roma

I giallorossi arrivano all'impegno del Mapei Stadium in piena emergenza, saranno sei le assenze: squalificati Villar e Ibanez, gli infortunati sono Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo. Roma è reduce da una vittoria nelle ultime 5 sfide in trasferta di Serie A. L'unica nota positiva è il ritorno tra i convocati del centrocampista francese Jordan Veretout, che comunque molto probabilmente non sarà titolare e sarà preservato in vista dei quarti di finale di Europa League della prossima settimana.

Paulo Fonseca schiererà i suoi con il rodato 3-4-2-1. Tra i pali Pau Lopez, difesa a tre con Mancini, Fazio e Spinazzola, i due esterni saranno Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra, in mediana Diawara e Pellegrini; Pedro ed El Shaarawy giocheranno dietro all' attaccante spagnolo Borja Mayoral.

Probabili formazioni

Sassuolo 4-3-3: Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Magnanelli, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Obiang, Kyriakopoulos, Haraslin, Oddei. Allenatore: De Zerbi.

Roma 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola, Karsdorp, Bruno Peres; Diawara, Pellegrini, Pedro, El Shaarawy; Mayoral. A disposizione: Mirante, Fuzato, Calafiori, Santon, Reynolds, Veretout, Cristante, Pastore, Dzeko, Carles Perez. Allenatore: Fonseca.