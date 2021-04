Giovedì 8 aprile, alle ore 21, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è andata in scena la sfida valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra l'Ajax di Ten Hag e la Roma di Fonseca. La partita è stata arbitrata da Sergei Karasev, gli assistenti erano Demeshko e Gavrilin. Quarto uomo Kulbakov mentre al VAR Meshkov affiancato dall' assistente VAR Ivanov.

Formazioni

Ajax(4-3-3): Scherpen, Rensch(71° ammonizione, dal 79° Klaiber), Timber, Martinez(86° ammonizione), Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Gravenberch, Antony Santos(dal 88° Idrissi), Tadic, Neres(dal 64° Brobbey) A disposizione: Kotarski, Idrissi, Reiziger, Traoré, Taylor, Brobbey, Klaiber, Kasanwirjo, Timber, Ekkelenkamp, Kudus Allenatore: Ten Hag

Roma(3-4-1-2): Pau Lopez, Mancini, Cristante(90° ammonizione), Ibanez, Peres(78° ammonizione), Veretout(dal 77° Villar), Diawara, Spinazzola(dal 28° Calafiori), Pellegrini, Pedro(dall'89° Carles Perez), Dzeko(dal 77° Borja Mayoral) A disposizione: Mirante, Fuzato, Mayoral, Carles Perez, Villar, Ciervo, Santon, Milanese, Calafiori(90° ammonizione) Allenatore: Fonseca

Il match

La Roma mette le mani sulla qualificazione alle semifinali grazie ad una grande prestazione che ha portato una vittoria pesantissima in vista del ritorno in programma all'Olimpico giovedì prossimo.

Dopo essere andata in svantaggio immeritatamente e aver visto Spinazzola, uno dei suoi calciatori migliori, abbandonare il campo per un infortunio muscolare, la squadra di Paulo Fonseca mette in gioco il cuore e ribalta la partita nella ripresa.

Pau Lopez para un rigore a Tadic e impedisce ai lancieri di raddoppiare, la partita cambia, la Roma alza il baricentro e pareggia con una punizione del capitano Lorenzo Pellegrini goffamente non controllata dal giovanissimo portiere Scherpen. Nel finale, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ibanez, rimasto libero in area, calcia potentemente di sinistro verso la porta e firma il gol vittoria, riscattando cosi' l'errore che in precedenza aveva regalato il rigore agli avversari.

Fonseca può ritenersi soddisfatto della reazione della squadra e delle prestazioni di singoli giocatori che erano in ombra da tempo come, su tutti, Bruno Peres, Ibanez, Dzeko e Pau Lopez. I giallorossi escono rinforzati da questa sfida, cresce la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo alla competizione.

Marcatori: 39° Klaassen(Ajax), 57° Pellegrini, 87° Ibanez(Roma)

Paulo Fonseca infastidito

Le critiche che sono state riservate al tecnico portoghese nelle ultime settimane sono state esagerate e non veritiere come lui stesso ha affermato a fine partita: "Accetto sempre le critiche, quello che più mi dispiace sono le bugie, che sono tante...La Roma sta rappresentando l’Italia, in una settimana importante come quella della partita con l’Ajax, bisognerebbe aiutarla e invece si dicono tante falsità.

Per me è difficile accettare che si creino tante bugie intorno alla squadra...Mi riferisco al casino dei giocatori che mi hanno affrontato prima dell’allenamento. Non so chi abbia fatto questo, non è successo.”