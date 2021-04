La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo dovrebbe proseguire la stessa strategia adottata sul mercato da due anni a questa parte. I principali investimenti per la prima squadra infatti dovrebbero riguardare giovani di qualità, che siano pronti nell'immediato ma che rappresentino anche il futuro della squadra bianconera. Non è un caso il fatto che si parli di un interesse concreto della Juventus per il portiere Gianluigi Donnarumma, classe 1999 ed in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021. Altri nomi avvicinati alla società bianconera sono quelli di Manuel Locatelli del Sassuolo e di Houssem Aoaur del Lione, entrambi classe 1998.

Nelle ultime ore però si discute anche del possibile rinforzo nel settore avanzato. Potrebbe infatti partire Paulo Dybala in estate, l'argentino potrebbe rientrare in qualche scambio di mercato o magari essere ceduto per ricavare un tesoretto da investire. Uno degli obiettivi di mercato del settore avanzato sarebbe Moise Kean. Secondo il giornale sportivo Tuttosport la Juventus starebbe lavorando al ritorno della punta, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton.

Raiola starebbe lavorando al ritorno di Kean alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe autorizzato l'agente sportivo Mino Raiola nel lavorare al ritorno in bianconero di Moise Kean.

Sembrerebbe essere questo il rinforzo individuato dalla Juventus per il settore avanzato. Il classe 2000 in questa stagione ha raggiunto la definitiva maturazione calcistica. Lo dimostrano i 17 gol su 33 partite realizzati con il Paris Saint Germain. Il giocatore però è di proprietà dell'Everton e a fine stagione potrebbe ritornare in Inghilterra.

Non per rimanerci in quanto la società inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo per cercare di monetizzare il più possibile. Si è parlato in questi giorni di un possibile acquisto definitivo di Kean da parte del Paris Saint Germain. Attualmente però la società francese avrebbe altre priorità da affrontare, su tutti i rinnovi di contratto di Neymar e Mbappé.

La Juventus potrebbe offrire cash più Ramsey per Kean

Mino Raiola starebbe quindi lavorando al ritorno di Moise Kean alla Juventus. Di certo l'Everton valuta molto il suo giocatore, si parla di un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro, raddoppiato rispetto alla sua valutazione nell'estate 2019. Come sottolineato in precedenza, l'Everton punterebbe a monetizzare dalla cessione di Kean ma non è da scartare la possibilità possa accettare delle contropartite tecniche gradite. Gli inglesi infatti sono alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. La Juventus potrebbe offrire per Kean circa 30 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey, che rimane un giocatore molto apprezzato nel campionato inglese.