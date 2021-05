Mercoledì 19 maggio alle ore 21:00 si giocherà Atalanta-Juventus, match valido per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri, freschi di conquista di un posto in Champions League per il terzo anno consecutivo, sono giunti alla gara conclusiva della coppa nazionale grazie alle vittorie contro Cagliari (3-1), Lazio (3-2) e Napoli (0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona e 3-1 al Gewiss Stadium). La Juventus, invece, ha avuto la meglio col Genoa (3-2 d.t.s.), Spal (4-0) ed Inter (2-1 a San Siro e 0-0 allo Juventus Stadium). Statistiche: la Dea ha conquistato la sua unica Coppa Italia il 2 giugno 1963, mentre i bianconeri vantano nella loro bacheca 13 coppe nazionali con l'ultimo trofeo conquistato nella stagione 2017/18 quando in panchina era seduto Massimiliano Allegri.

La Juventus dovrebbe puntare sulla coppia Chiellini-de Ligt al centro della difesa.

Atalanta: Malinovskyi e Pessina probabili trequartisti

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta non hanno più nulla da chiedere al campionato italiano, quindi la compagine bergamasca potrà concentrare la totalità delle sue energie fisiche e psichiche per provare a vincere la Coppa Italia. Per avere la meglio sulla Vecchia Signora, il tecnico di Grugliasco potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Gollini a difesa dei pali. Terzetto arretrato che avrà buone possibilità di essere composto da Romero, Djmsiti e Toloi. Cerniera di centrocampo che, con tutta probabilità, potrebbe essere formata da de Roon e Freuler a far da scudo in mezzo, con Gosens che agirà come ala sinistra e Hateboer che si posizionerà sul versante opposto.

Pessina e Malinovskyi, in ultimo, dovrebbero essere i trequartisti titolari del match, agendo subito dietro al vertice offensivo Duvan Zapata.

Juventus in cerca del secondo trofeo stagionale

Andrea Pirlo e la sua Juventus, ancora in corsa per un posto in Champions League, avranno la chance di rendere meno amara questa deludente stagione qualora vincessero la Coppa Italia che, dopo la Supercoppa Italiana, sarebbe il secondo trofeo di quest'anno calcistico.

Per battere la Dea, il tecnico potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Considerata la squalifica di Alex Sandro, il terzino sinistro dovrebbe essere Cuadrado, mentre Danilo agirà sul fronte destro. A centro difesa, invece, faranno presumibilmente coppia de Ligt e Chiellini. McKennie e Chiesa, inoltre, dovrebbe essere gli esterni di centrocampo, mentre Rabiot e Bentancur avranno buone possibilità di far da filtro al centro del reparto.

Il fronte offensivo, infine, potrebbe essere affidato ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Djmsiti, Toloi, Romero, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.