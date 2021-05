La Juventus la prossima estate dovrà necessariamente rinforzare una rosa considerata forte da molti addetti ai lavori ma con dei limiti in alcuni ruoli. Uno dei settori che ha deluso maggiormente le aspettative in questa stagione è il centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot e Arthur Melo non hanno dato grandi garanzie soprattutto dal punto di vista qualitativo. Manca quindi un giocatore in grado di verticalizzare verso le punte. La società bianconera però dovrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Con solo tre punte a disposizione infatti Pirlo ha dovuto adattare in alcune partite Kulusevski nel ruolo di secondo punta, soprattutto fra gennaio e febbraio con la contemporanea assenza di Morata e Dybala.

Potrebbe quindi arrivare almeno una punta che vada ad integrare il settore avanzato bianconero. Molto dipenderà da quale sarà l'idea di gioco dalla prossima stagione ma le ultime indiscrezioni di mercato sembrano lasciare intendere che la Juventus possa giocare soprattutto co un 4-3-3. Secondo la stampa spagnola infatti la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di una punta che sappia giocare soprattutto sulle fasce. Un giocatore veloce, abile in fase offensiva ma che sappia garantire anche copertura. Interesserebbe Dembélé, giocatore francese in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Barcellona.

Dembélé potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Dembélé durante il Calciomercato estivo.

Il giocatore francese piace molto per la sua tecnica e velocità. Sarebbe considerato il giocatore ideale per il 4-3-3 ma può giocare anche sulla trequarti in caso di 4-2-3-1. Il francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Barcellona e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe rappresentare un'occasione di mercato.

Arrivato nel 2017 per circa 100 milioni di euro, potrebbe lasciare il Barcellona per 40 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato Dembélé-Bentancur

Un prezzo importate ma che è tre volte di meno rispetto a quello investito per il suo acquisto. Fra l'altro a facilitare la trattativa ci sarebbero anche gli ottimi rapporti professionali fra la società catalana e la Juventus.

A certificare questo lo scambio di mercato dello scorso calciomercato estivo che ha portato Pjanic al Barcellona e Arthur Melo in bianconero. Non è da scartare la possibilità che anche Dembélé possa arrivare tramite uno scambio di mercato. Nella società catalana potrebbe trasferirsi Bentancur, in uno scambio che potrebbe definirsi alla pari. Entrambi i giocatori infatti hanno una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.