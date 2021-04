Mercoledì 21 aprile alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Parma, match valido per il 32° turno di Serie A. I bianconeri, durante la giornata scorsa, hanno subito una sconfitta di misura per 1-0 (Malinovskyi 87') al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini. I gialloblu, invece, hanno subito una sconfitta in trasferta nel rocambolesco 4-3 contro il Cagliari di Semplici: alle reti di Pavoletti, Cerri, Marin e Pereiro per i sardi hanno inutilmente replicato Man, Kucka e Pezzella per i crociati.

Statistiche: durante gli ultimi cinque incontri tra Juventus e Parma nel campionato italiano vedono la Vecchia Signora in netto vantaggio, avendo conquistato quattro vittorie mentre un match è terminato in pareggio.

Quattro di questi cinque incontri, inoltre, si sono conclusi con almeno tre reti complessive (Over 2,5).

Juventus, da valutare le condizioni di Cristiano Ronaldo

Mister Pirlo e la sua Juventus, dopo la sconfitta contro la Dea, saranno ben consci di non potersi permettere ulteriori passi falsi per conquistare un posto in zona Champions League. Per tornare alla vittoria, il tecnico bianconero potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny in porta. Gli interpreti difensivi potrebbero essere Danilo come terzino sinistro e Cuadrado che agirà sul versante destro, mentre Chiellini e de Ligt dovrebbero piazzarsi in mezzo al reparto. Cerniera di centrocampo che, con tutta probabilità, sarà composta Rabiot e Bentancur a far da filtro al centro con Kulusevski e McKennie che agiranno sulle fasce.

In attacco, infine, i titolari dovrebbero essere Paulo Dybala e Alvaro Morata. Da valutare le condizioni di Chiesa, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

Parma, probabile 4-3-3 per D'Aversa

Roberto D'Aversa ed il suo Parma militano al 19° posto con 20 punti ottenuti e, per rimanere in Serie A, avrebbero bisogno di un repentino cambio di marcia.

Per tentare di impensierire la Vecchia Signora, il tecnico dei crociati potrebbe schierare il 4-3-3, con Sepe tra i pali. Osorio e Bani dovrebbero piazzarsi in mezzo alla difesa, con Busi che agirà come terzino destro e Pezzella che si posizionerà sul versante opposto. Gli interpreti iniziali del centrocampo, invece, potrebbero essere Grassi, Brugman e Kurtic.

Tridente d'attacco che sarà presumibilmente composto da Man, Kucka e Cornelius, mentre Pellè e Gervinho dovrebbero partire, almeno inizialmente, dalla panchina.

Le probabili formazioni di Juventus-Parma:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Chiellini, Cuadrado, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, McKennie, Morata, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.

Parma (4-3-3): Sepe, Busi, Osorio, Bani, Pezzella, Grassi, Kurtic, Brugman, Kucka, Man, Cornelius. Allenatore: Roberto D'Aversa.