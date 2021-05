Una storia incredibile quella di Buffon con la Juventus, durata quasi 20 anni. E caratterizzata da ben 22 trofei conquistati, sei Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, un campionato di Serie B e dieci campionati di Serie A. Un'esperienza professionale importante impreziosita anche dalla vittoria del mondiale con la nazionale italiana a Germania 2006. Per Buffon la partita contro l'Atalanta potrebbe essere stata l'ultima della sua carriera professionale alla Juventus. Bisognerà vedere se Pirlo lo schiererà contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato, quello che è certo è che il portiere bianconero lascerà la Juventus a fine stagione per una nuova esperienza professionale.

Nel post finale di Coppa Italia i suoi compagni lo hanno sollevato al cielo per festeggiarlo, gli hanno dato la fascia di capitano ed è stato Gianluigi Buffon il primo giocatore bianconero ad alzare il trofeo. Nel post intervista il portiere non ha nascosto tutta la sua emozione dichiarando: "Sono stato felicissimo, perché ho condiviso con i miei compagni tantissime avventure fino a questa finale vittoriosa, anche con la gente e i tifosi: la ciliegina". Si è poi soffermato anche sul suo futuro professionale dichiarando di aver ricevuto diverse offerte ma una in particolare lo ha colpito.

Gianluigi Buffon e l'offerta arrivata

"Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo".

Evidente quindi che Buffon continuerà a giocare, anche perché ci sarà un ulteriore obiettivo da raggiungere, ovvero il mondiale in Qatar 2022. Il portiere potrebbe rientrare nei convocati dell'Italia per la massima competizione mondiale per nazioni, un'edizione particolare in quanto si svolgerà a dicembre 2022. Come dichiarato da Buffon sarà un'ulteriore sfida quella di poter rientrare fra i convocati per il mondiale.

Il portiere ha sottolineato di non aspettarsi regali e se sarà ritenuto affidabile allora considererà un'eventuale partecipazione.

Il futuro professionale di Buffon

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon nei prossimi giorni deciderà quale sarà la sua nuova esperienza professionale. Ci sarebbero diverse società interessate a lui, a partire dalla Serie A.

Genoa, Atalanta e Parma potrebbero offrirgli un contratto ma non è da scartare la possibilità che possa andare a giocare in un altro campionato europeo. Buffon evidentemente cercherà un progetto sportivo in cui avrà la possibilità di giocarsi la maglia da titolare. D'altronde per poter essere convocato al mondiale in Qatar 2022 dovrà raccogliere molte presenze e dimostrare di essere utile alla nazionale italiana.