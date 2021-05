Domenica 23 maggio, alle ore 20:45, è previsto il fischio di inizio di Bologna-Juventus, match valevole per la 38esima giornata di campionato. I rossoblù, guidati da Sinisa Mihajlovic, sono ormai salvi da diverse settimane e si trovano attualmente in undicesima posizione in classifica. La Juventus di Andrea Pirlo, invece, è ancora in corsa per un posto in Champions League: si trova attualmente quinta in classifica a quota 75 punti, alle spalle di Napoli e Milan che si trovano entrambi a quota 76. Per i bianconeri sarà dunque necessario vincere e sperare che almeno una delle altre due pretendenti non faccia altrettanto.

In gioco, probabilmente, anche il posto da allenatore per Pirlo: difficile immaginare, infatti, una sua riconferma qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions.

Tanti gli assenti in casa Bologna

Il Bologna di Mihajlovic non trova la vittoria dallo scorso 18 di aprile, quando superò lo Spezia per 4 a 1. Facile, dunque, ipotizzare che i rossoblù vorranno concludere in bellezza il proprio campionato. Tuttavia, Sinisa dovrà fare i conti con numerose assenze: oltre a Soriano e Dijks (fermi per squalifica), non saranno del match neanche Svanberg, Hickey, Dominguez e Santander. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Ravaglia chiamato a difendere la propria porta. La linea difensiva sarà composta da Tomiyasu, Antov, Soumaoro e De Silvestri.

I due mediani saranno Poli e Schouten. Sull'ala destra agirà uno tra Orsolini e Skov Olsen, mentre a sinistra uno tra Palacio e Sansone. Sulla trequarti agirà Vignato (che avrà il difficile compito di sostituire Soriano) mentre la punta centrale sarà quasi certamente Barrow.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Tomiyasu-Antov-Soumoro-De Silvestri, Poli-Schouten, Orsolini/Skov Olsen-Vignato-Palacio/Sansone, Barrow.

Pirlo forse si affida a Dybala, ballottaggio tra Bonucci e Chiellini

In casa bianconera la vigilia di questo importante match sarà sicuramente contraddistinta dall'entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia ottenuta lo scorso mercoledì 19 maggio. Pirlo, dopo aver messo in bacheca la sua seconda coppa in stagione, cercherà di mettere in campo la formazione migliore per vincere e sperare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Classico 4-4-2 il modulo che dovrebbe essere scelto, con Szczesny che difenderà i propri pali. Danilo e Alex Sandro i terzini, mentre la coppia dei centrali sarà composta da de Ligt e uno tra Chiellini e Bonucci. I centrali di centrocampo saranno Arthur e Rabiot, mentre gli esterni saranno quasi certamente Cuadrado e Chiesa. La coppia di attacco sarà composta da Cristiano Ronaldo e uno tra Dybala e Morata, con il primo che parte favorito per un posto da titolare.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo-de Ligt-Chiellini/Bonucci-Alex Sandro, Cuadrado-Arthur-Rabiot-Chiesa, Cristiano Ronaldo-Dybala/Morata.