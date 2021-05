Gianluigi Buffon è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il 43enne portiere ha appena terminato la sua diciassettesima annata con la maglia della Juventus e sta valutando alcune offerte per il futuro. In un'intervista alla rivista GQ, Buffon ha dichiarato di voler intraprendere un'esperienza simile a quella che ha avuto in Francia con il Psg nella stagione 2018/2019.

Futuro Buffon: Parma, estero o ritiro

Buffon è uno dei protagonisti della sessione estiva di Calciomercato. Lui gradirebbe un'esperienza all'estero per crescere come uomo, imparare una nuova lingua e conoscere culture diverse.

Il 43enne portiere non si è sbilanciato sul luogo in cui vorrebbe andare a giocare, ma ha escluso un'esperienza nel Nord Europa. Attualmente sarebbero interessati al portiere due club brasiliani, l'Olimpiakos e almeno altri due club europei che avrebbero preso contatti con il suo agente, Silvano Martina. Per quanto riguarda una probabile esperienza in Italia, ha lasciato uno spiraglio soltanto per il Parma al quale è legatissimo poiché è stata la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio nel 1995. Un'eventuale approdo in Emilia sarebbe voluto anche dal neo tecnico dei gialloblu, Enzo Maresca, ex compagno di Buffon alla Juventus.

Prima di scegliere la destinazione per la prossima stagione, Buffon dovrà comunque sentire gli stimoli per iniziare una nuova avventura come calciatore.

L'età non è un ostacolo per Buffon, che ritiene che la sua longevità sia dovuta alla sua mentalità oltre che al suo fisico, un pò come accade a Zlatan Ibrahimovic che all'età di 40 anni giocherà nella prossima edizione della Champions League.

Buffon elogia Mancini, Conte, Mourinho

Gli europei di calcio sono ormai alle porte e Gianluigi Buffon ha voluto esprimere un suo parere sulla nazionale di Roberto Mancini: il portiere crede che il commissario tecnico sia stato in grado di creare il giusto mix tra giovani di talento e giocatori più esperti, una combinazione perfetta per puntare alla vittoria.

Non è mancato un pensiero sulla prossima Serie A, in cui sulla panchina della Roma ci sarà lo Special One, Josè Mourinho: per Buffon, la scelta dei Friedkin è stata perfetta, perché l'ambiente romano ha bisogno di un personaggio istrionico in grado di attirare su di sè l'attenzione dei media. Al di là del fattore comunicativo, ritiene che Mourinho sia l'uomo giusto per la sua capacità di creare rapporti tra i giocatori.

Una caratteristica che accomuna lo Special One ad Antonio Conte, il mister che secondo Buffon è in grado di guidare la squadra alla vittoria nel momento in cui tutti i giocatori lo seguono con convinzione, come è capitato sia con la Juventus che con l'Inter.