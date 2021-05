Gianluigi Buffon nel corso della prossima stagione non vestirà la maglia della Juventus. Il portiere, come più volte dichiarato in questi giorni, è pronto ad ascoltare offerte da società che gli potrebbero dare la possibilità di ritornare protagonista. In questi due anni di Juventus, Buffon è stato il secondo di Szczęsny, un ruolo che ha accettato con piacere. Buffon però è pronto ad una nuova sfida, anche perché nelle volte in cui è stato chiamato in causa in questa stagione ha sempre fornito una grande prestazione. Come confermato da Buffon, gli sarebbero arrivate diverse offerte.

Attualmente, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il portiere starebbe valutando un ritorno al Parma, che la prossima stagione giocherà nel campionato di Serie B. Inoltre anche Olympiacos, Galatasaray e Porto sarebbero interessate ad un suo eventuale ingaggio.

Buffon potrebbe trasferirsi al Parma

Gianluigi Buffon nei prossimi giorni dovrebbe decidere quale sarà la squadra in cui giocherà la prossima stagione. Il portiere avrebbe ricevuto diverse offerte. Fra queste quella di Parma, Olympiacos, Galatasaray e Porto. Nelle ultime ore però si è parlato anche di un interesse concreto da parte del Monza, che la prossima stagione giocherà di nuovo in Serie B. La squadra allenata da Brocchi ha perso nella semifinale dei playoff contro il Cittadella, che sfiderà in finale il Venezia.

L'obiettivo di Buffon sarebbe quello di continuare a giocare almeno per altre due stagioni. Si parla infatti di un suo possibile inserimento nella rosa dei convocati per il mondiale in Qatar previsto a dicembre 2022. Buffon potrebbe essere il terzo portiere, la sua esperienza potrebbe essere utile alla Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

Il mercato della Juventus

L'addio di Buffon porterà la Juventus ad investire su un secondo portiere la prossima stagione. Attualmente si starebbero valutando diversi profili. Potrebbe ritornare Perin (attualmente in prestito al Genoa). La Juventus starebbe valutando anche Emil Audero, portiere della Sampdoria cresciuto nel settore giovanile bianconero, ma il classe 1997 costa almeno 20 milioni di euro e la Juventus vorrebbe evitare di investire somme importanti per un secondo portiere.

Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società potrebbe ingaggiare Sergio Romero. Il giocatore argentino è il secondo di De Gea al Manchester United e andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.