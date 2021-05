Antoine Griezmann potrebbe essere il nuovo grande acquisto della Juventus. L'attaccante francese, in forza al Barcellona, sarebbe uno dei possibili sostituiti di Cristiano Ronaldo, nel caso in cui il portoghese decidesse di lasciare Torino un anno prima del termine contrattuale.

Griezmann-Juve, dipende da Cristiano Ronaldo

Secondo alcune indiscrezioni, Griezmann sarebbe uno dei profili scelti dalla Juventus per sostituire eventualmente Ronaldo. Molto dipenderà dalle scelte di CR7 e dal finale di stagione della Juventus: mancare l'obiettivo Champions League diminuirebbe infatti la liquidità delle casse bianconere, impedendo di fatto l'enorme investimento necessario per arrivare a Griezmann.

Contrariamente, la qualificazione alla prossima edizione della coppa, darebbe a Cristiano Ronaldo la possibilità di raggiungere l'obiettivo insieme alla Juventus.

Griezmann dal canto suo, al momento non avrebbe espresso nessun tipo di malumore nei confronti della sua permanenza a Barcellona, contrattualmente stabilita fino al 2024.

Il magro bottino del Barca di Griezmann

Antoine Griezmann è arrivato al Barcellona nell'estate 2019, acquistato per la faraonica cifra di 120 milioni di euro.

In queste due stagioni blaugrana, Griezmann ha raccolto 98 presenze e 34 reti. L'unico trofeo vinto da Griezmann con la maglia del Barcellona è stata la Coppa del Re di questa stagione. I blaugrana sono invece fuori dai giochi per la vittoria della Liga, lontani di sette punti dall'Atletico Madrid primo in classifica.

La lotta per il titolo è ancora matematicamente aperta, visto che - quando manca un solo turno alla fine del campionato - l'Atletico Madrid è avanti di due lunghezze dal Real Madrid: nel match finale, gli uomini di Simeone affronteranno in trasferta un Valladolid impegnato nella lotta per non retrocedere, mentre il Real Madrid dovrà vedersela con il Villareal settimo in classifica e in piena corsa per il sesto posto.

Anche in Champions League, il Barcellona in queste due stagioni non ha sicuramente dato il meglio: nell'edizione 2019/2020 è stato eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi, mentre nella stagione in corso, Griezmann e compagni hanno salutato la coppa ai quarti, eliminati dal Psg. In entrambe le occasioni, Griezmann non è andato oltre alle due reti totali nella competizione, raccogliendo un bottino al di sotto delle aspettative.

Euro2020: Cristiano Ronaldo vs Griezmann

I destini di Cristiano Ronaldo e Griezmann si incroceranno ad Euro 2020: la Francia, campione del mondo in carica, affronterà infatti un girone piuttosto competitivo insieme alla Germania, all'Ungheria, e appunto al Portogallo di CR7. L'Europeo darà probabilmente modo a Juventus e Barcellona di valutare il futuro dei rispettivi giocatori, anche se nel caso del portoghese, va considerata anche la carta di identità: lo scorso 5 febbraio Cristiano Ronaldo ha compiuto 36 anni, ben sei anni in più del collega francese.