Sono giornate tranquille quelle vissute dal Crotone che ha dato il via alla marcia di avvicinamento alla sfida dell'Olimpico contro la Roma, turno della 35esima giornata di Serie A in programma domenica 9 maggio alle ore 18:00. Ad animare le giornate dei rossoblù sono però le voci di mercato, in particolare quelle che riguardano le possibili ed inevitabili cessioni di calciatori a causa della sopraggiunta retrocessione in Serie B. Con le valigie pronte ci sarebbero il difensore Sebastiano Luperto e l'attaccante Adam Ounas, pronti a rientrare per fine prestito an Napoli.

In uscita anche i protagonisti dell'attacco crotonese, Nwankwo Simy e Junior Messias.

Luperto e Ounas, avventura agli sgoccioli

Se per Sebastiano Luperto il torneo al Crotone è stato vissuto sin dall'estate, per Adam Ounas l'avventura si è dimostrata essere breve essendo arrivato in Calabria a gennaio. Entrambe i calciatori faranno ritorno al loro club di appartenenza, il Napoli. Se per la punta francese il rendimento ha rispettato le aspettative, per il difensore invece quella che volge alla conclusione è stata un'annata difficile e sfortunata. Per entrambe un futuro tutto da decidere con la possibilità di essere nuovamente girati in prestito dal club partenopeo. A confermare l'addio agli squali dei due calciatori lo stesso direttore sportivo calabrese, Giuseppe Ursino: "A fine stagione torneranno al Napoli, sono due calciatori che hanno mostrato di avere grandi qualità".

Simy e Messias, prime trattative per il Crotone

Ad alimentare le voci di mercato sono inoltre due calciatori rossoblù in particolare. Si tratta di Nwankwo Simy e Junior Messias, elementi il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla Calabria. Per entrambe sarebbero giunti i primi interessamenti da club di Serie A, con la possibilità da parte del Crotone di potere monetizzare la loro cessione e mettere da parte una cifra importante da reinvestire nel prossimo mercato.

Per Nwankwo Simy, autore di 19 reti stagionali, la cessione potrebbe arrivare per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, più bassa quella richiesta per Junior Messias, presumibilmente tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Crotone, allenatore cercasi

Il futuro del Crotone passerà prima di tutto sulla scelta del nuovo allenatore.

Ancora viva la possibilità di una riconferma di Serse Cosmi anche per il prossimo anno, ma per una decisione si dovrà attenere la disputa delle ultime quattro giornate di campionato. Le alternative potrebbero però essere quelle di un profilo giovane. In lizza potrebbero così esserci Francesco Modesto, attuale tecnico della Pro Vercelli in Serie C1 e Paolo Zanetti, allenatore in questa stagione del Venezia in cadetteria.