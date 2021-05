In questi giorni si parla molto del futuro della Juventus e in modo particolare l'attenzione è rivolta alla panchina bianconera. Ma la Vecchia Signora deve pensare anche ad alcuni rinnovi. Tra questi c'è quello di Paulo Dybala, ma al momento le parti non hanno trovato un'intesa. L'argentino va in scadenza di contratto nel 2022 ma stando a quanto afferma Tuttosport, il giocatore avrebbe deciso di rimanere a Torino. Dunque, l'intenzione di Dybala sarebbe quella di restare alla Juventus anche senza il rinnovo di contratto.

Il futuro di Dybala

Paulo Dybala avrebbe già deciso quale sarà il suo futuro.

L'argentino vorrebbe continuare la sua avventura alla Juventus a prescindere da tutto. Infatti, Paulo Dybala vorrebbe restare sia in caso di conferma di Andrea Pirlo sia in caso di un cambio di allenatore. L'argentino resterebbe anche con un ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nel suo ultimo anno alla Juventus, aveva utilizzato Dybala con il contagocce. Ma questo, per l'argentino, non sarebbe un problema e accetterebbe di buon grado il ritorno di Allegri. Infatti, tra le parti ci sarebbero stati diversi segnali distensivi. Dunque, Dybala avrebbe deciso il suo futuro dovrebbe essere ancora alla Juventus.

Dybala titolare contro l'Udinese

Paulo Dybala, in queste settimane, ha ripreso a giocare con continuità e si è lasciato alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa tre mesi.

Domani 2 maggio, l'argentino sarà nuovamente titolare come ha annunciato lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa. Infatti, Alvaro Morata, nella seduta di ieri 30 aprile, ha riportato un fastidio al polpaccio e solo questo pomeriggio 1 maggio la Juventus capirà se lo spagnolo sarà a disposizione per andare in panchina nel match contro l'Udinese.

Dunque, Paulo Dybala avrà ciò compito di affiancare Cristiano Ronaldo. Anche negli altri reparti ci sono alcuni giocatori che non sono al meglio e in modo particolare Arthur e Aaron Ramsey non sono al top. Quest'ultimo difficilmente sarà in campo contro l'Udinese. Per la gara del 2 maggio, però, la Juventus recupererà Danilo, mentre Federico Chiesa dovrebbe partire dalla panchina.

Il numero 22 juventino, in settimana, ha lavorato a parte e ha solo fatto qualche spezzone di allenamento in gruppo. Dunque, difficilmente Chiesa sarà titolare. Dunque, Andrea Pirlo ha diversi giocatori acciaccati e solo dopo la seduta di allenamento di questo pomeriggio potrà effettuare le sue scelte di formazione. Al termine dell'allenamento la Juventus lascerà la Continassa per andare all'aeroporto di Torino Caselle per prendere il volo che la porterà in Friuli.