Se Milan - Benevento si fosse giocata un paio di mesi fa, sarebbe stata una partita come le altre. Oggi invece Milan - Benevento ha un'importanza quasi vitale per entrambe le squadre. Il Milan vuole cancellare il nerissimo aprile che l'ha visto in primis dire addio alla lotta scudetto ed infine scivolare al quinto posto. Il Benevento invece è passato da una posizione tranquilla al terzultimo posto. La squadra allenata da Pippo Inzaghi ha collezionato solamente due punti nelle ultime partite. Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta a Roma contro la Lazio.

Il Benevento nella recente storia del Milan rievoca ricordi poco positivi. Il più limpido il gol in recupero di Brignoli che negò la vittoria all'esordio di Gattuso in panchina col Milan. I rossoneri ritrovano San Siro con quasi tutto l'organico disponibile fatta eccezione per Mario Mandzukic fermato da una bronchite. In condizioni precarie risultano essere Calabria e Kjær che sono reduci dall'influenza, ma comunque convocati ed in gruppo. Pioli può finalmente contare sul suo condottiero Zlatan Ibrahimovic per la partita col Benevento che precede lo scontro Champions contro la Juventus la prossima giornata. L'incubo di San Siro ha toccato anche l'ultima in casa per il Milan quando per un'ora i rossoneri hanno dominato il Sassuolo per poi soccombere ad opera di Raspadori.

La corsa per la qualificazione alla Champions League della stagione futura vede il Milan, il Napoli e la Juventus a pari punti, ma lo spazio è solamente per due di queste tre. Il secondo posto con due lunghezze in più è occupato dall'Atalanta. Il Milan deve assolutamente vincere e sperare in passi falsi delle concorrenti. Pioli predica calma e chiede il meglio dai suoi giocatori.

La proprietà ha difeso in maniera ferma il mister, ma la tifoseria inizia a rumoreggiare dopo il terribile girone di ritorno. Inzaghi dovrà fare a meno di Letizia, Tuia, Sau e Moncini non convocati. Dubbi a centrocampo tra Dabo e Hetemaj e in attacco tra Caprari e Iago Falque con Gaich in panchina e Lapadula titolare. L'arbitro dell'incontro sarà Gianpaolo Calvarese della sezione CAN di Teramo.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.45 di Sabato 1 Maggio.

Wishing all the best to one of the heroes of our 16th Scudetto: #HBD Oliver Bierhoff ⚽



Festeggiamo uno degli eroi dello Scudetto 1998/99: auguri Oliver! ⚽ #SempreMilan | @BancoBPMSpa — AC Milan (@acmilan) May 1, 2021

Milan i convocati per tornare alla vittoria

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Rebić.

Benevento: i convocati di Inzaghi per la sfida col Milan

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori

Difensori: Caldirola, Glik, Depaoli, Pastina, Barba

Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, Diambo

Attaccanti: Gaich, Lapadula, Caprari, Di Serio, Iago Falque.

Milan - Benevento: il pronostico e le quote

Non sembrano aver dubbi i bookmakers che quotano la vittoria del Milan a 1,35. Un colpo salvezza del Benevento è quotato 8,25. Il pareggio invece prevede una quota altrettanto alta a 5,75. Entrambe le squadre a segno è quotato 1,63 mentre solo una squadra o nessuna squadra è a 2,15. Per quanto riguarda la quota gol, l'over 2,5 viene pagato 1,37 e l'over 3,5 a 1,90. Le case di scommesse prevedono come risultato esatto con la quota più bassa il 2-0 per i padroni di casa a 8,5. Il secondo risultato esatto più probabile è il 3 - 1 quotato 10.

Il primo marcatore con la quota più bassa è Zlatan Ibrahimovic a 3,60. In seconda posizione troviamo Ante Rebic a 4,50, mentre il primo del Benevento è l'ex di turno Gianluca Lapadula a 9,50.