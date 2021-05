L'Inter avrebbe cominciato a programmare la prossima stagione, soprattutto dopo l'ufficializzazione dell'accordo con Oaktree Capital per il finanziamento da quasi 300 milioni di euro. L'obiettivo dei nerazzurri sarà conquistare il ventesimo scudetto della propria storia, che vorrebbe dire seconda stella, oltre a migliorare in campo europeo dopo l'ultimo posto nella fase a gironi dell'ultima Champions League. Uno dei reparti che il club meneghino rinforzerà sarà sicuramente quello di centrocampo, con l'obiettivo numero uno che sarebbe Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Udinese pronto a fare il grande salto nel calcio che conte.

De Paul primo obiettivo

Uno dei nomi accostati all'Inter in queste ultime settimane è quello di Rodrigo De Paul. Si tratta comunque di un ritorno di fiamma dei nerazzurri per il centrocampista argentino, visto che il club meneghino segue il giocatore da diversi anni ma non ha mai affondato il colpo per diversi motivi, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista economico visto che l'Udinese ha sempre sparato alto per il suo cartellino.

La cosa più importante poi rappresenta il placet del tecnico, Antonio Conte. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore stravede per Rodrigo De Paul, anche per la sua duttilità. Il centrocampista argentino, infatti, è in grado di giocare sia nel ruolo di mezzala, sia nel ruolo di trequartista all'occorrenza.

Inoltre può giocare anche come esterno in un 4-2-3-1 e questo darebbe allo stesso Conte diverse opportunità per cambiare modulo a partita in corso. In questa stagione il classe 1994 è stato decisivo per regalare una salvezza tranquilla alla propria squadra, mettendo a segno nove reti e collezionando nove assist in 35 partite di campionato.

Le cifre dell'affare

Rodrigo De Paul avrebbe già espresso la propria volontà di trasferirsi all'Inter. Il centrocampista argentino è stato cercato anche dal Leeds del suo connazionale, Marcelo Bielsa, ma lui vorrebbe giocare in Champions League, cosa che gli permetterebbe la squadra nerazzurra. Il tecnico, Antonio Conte, preme per il suo acquisto ma c'è da limare la richiesta dell'Udinese, che per il suo cartellino vorrebbe sempre tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Una cifra ritenuta eccessiva soprattutto dopo la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. Il nome caldo sarebbe quello di Lucien Agoumé, ma occhio anche a Andrea Pinamonti, valutati entrambi tra gli 8 e i 10 milioni di euro.