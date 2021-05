Tutto in una sola notte per il Milan. Tutta una stagione in discussione per i rossoneri. Con una vittoria il Milan guadagnerà l'accesso alla prossima Champions League. Se per i rossoneri non dovessero arrivare i 3 punti, tutto dipenderebbe dalle avversarie. Restano due posti per la Champions League, ma le squadre in gioco sono 3. Napoli, Juventus e Milan hanno un solo obiettivo: vincere. Il Milan arriva a questa sorta di finale dopo aver sprecato il primo 'match point' contro il Cagliari domenica scorsa. L'avversario è la bestia nera di questi anni: l'Atalanta di Gasperini.

La Dea quando vede i colori rossoneri si accende e sfodera prestazioni perfette. I bergamaschi un po' di pancia piena già ce l'hanno dato che indipendentemente da come finirà la partita, giocheranno la prossima Champions League. Questo non vuol dire che i padroni di casa si scanseranno, anzi l'obiettivo di finire per la prima volta secondi è un obiettivo economico allettante e per gli albi della Serie A anche molto prestigioso. I ragionieri del calcio sostengono però che alla Dea convenga far spazio al Milan per non far entrare la Juventus tra le prime quattro in modo da far avere alla società di Percassi una fetta più grande della torta messa a disposizione dalla UEFA. Noi non crediamo a tutte queste congetture, ma crediamo che Atalanta - Milan sarà partita vera.

Come una finale per il Milan e per Pioli. Il tecnico rossonero non ha mai battuto l'Atalanta da quando siede sulla panchina del Milan, ma per il Milan la data del 23 Maggio evoca ricordi dolci.

Il più remoto risale al 1968 dove il Milan in finale di Coppa delle Coppe alza il trofeo battendo l'Amburgo. Nel 1987 il Milan batte la Sampdoria allo spareggio per partecipare alla Coppa Uefa. Nel 1990 il Milan battendo il Benfica guadagna la quarta Coppa dei campioni. Arriviamo al 1999 dove il Milan vince il 16mo scidetto ed infine Atene.

23 Maggio 2007 il Milan vince la sua settima Champions League contro il Liverpool con Pippo Inzaghi assoluto protagonista di una squadra di campioni. Il Milan per raggiungere il suo obiettivo dovrà fare a meno della sua guida Zltan Ibrahimovic, ma anche dell'uomo più prolifico del momento Ante Rebic. I rossoneri sperano nel buon andamento in trasferta dove il Milan ha battuto il Torino con un roboante 7-0 nell'ultima gara lontano dalle mura amiche.

Gasperini dovrà fare a meno di Hateoboer per puntare al secondo posto e si aspetta una prova d'orgoglio dopo la finale bene giocata contro la Juventus, ma che ha visto i bianconeri prevalere e guadagnare la 14ma Coppa Italia della Juventus.

Ancora una volta si sono verificati dei dubbi sull'arbitraggio e sul VAR. La direzione della gara è affidata al signor Maurizio Mariani di Aprilia ma della sezione CAN di Roma.

#OnThisDay we defended our European title in Vienna: #UCL no. 4 🏆



A Vienna è una notte di festa: al Prater vinciamo la seconda Coppa dei Campioni consecutiva 🏆 #SempreMilan pic.twitter.com/PSzF4Z4QAI — AC Milan (@acmilan) May 23, 2021

Atalanta: i giocatori a disposizione di Gasperini

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

Milan: la lista dei convocai di Stefano Pioli

(in attesa)

Atalanta - Milan le quote e il pronostico

Quote altamente in bilico par la partita tra Atalanta e Milan con la vittoria dei padroni di casa a 2,30 mentre una vittoria dei rossoneri a 2,60. Il pareggio è a quota tonda a 4. Si prevede una partita ricca di gol con l'Over 2,5 pagato solo 1,35 mentre l'Over 3,5 a 1,87. La quota gol è a 1,33 mentre la quota che prevede nessuna o solamente una squadra a segno a 3,05 per NOGOL. Zapata e Muriel si contendono la quota di primo marcatore del match a 6,50 mentre per il Milan Leao a 7,25 è il giocatore con la quota più bassa tra i primi marcatori.