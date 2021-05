L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione estiva. I nerazzurri potrebbero attuare una piccola rivoluzione liberandosi di quei giocatori con un ingaggio molto alto e che non sono considerati imprescindibili dal tecnico, Antonio Conte. In entrata si cercherà le occasioni che il mercato offrirà e uno degli obiettivi sarà rinforzare l'attacco, dato che Alexis Sanchez potrebbe dire addio, avendo, appunto, un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro a stagione, mentre Andrea Pinamonti potrebbe lasciare in cerca di maggiore spazio.

Uno dei nomi accostati al club meneghino, in queste ultime ore, è quello di Luka Jovic.

L'Inter pensa a Jovic

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato nella prossima sessione, dato che gli unici che dovrebbero restare a Milano la prossima stagione sarebbero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per questo motivo, i nerazzurri hanno cominciato a muoversi in cerca delle occasioni che il mercato fornirà. Uno dei nomi che Ausilio e Marotta avrebbero messo nel mirino, stando a quanto riportato da Tuttosport, è quello di Luka Jovic, centravanti serbo attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte ma sempre di proprietà del Real Madrid.

L'attaccante molto probabilmente tornerà ai Blancos la prossima estate ma non sembra rientrare nei piani del club e per questo motivo gli spagnoli sono in cerca di una sistemazione.

Il classe 1997 è stato ceduto a gennaio ai tedeschi e solo in Germania ha ripreso a giocare con continuità fornendo anche buone prestazioni. Con la maglia dell'Eintracht, infatti, ha messo a segno quattro reti, collezionando anche un assist in sedici partite disputate in Bundesliga. Grazie alle sue caratteristiche, poi, Jovic potrebbe sposarsi bene sia con Lautaro Martinez che con Romelu Lukaku.

La trattativa con il Real Madrid

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono ottimi, come testimonia il trasferimento all'ombra del Duomo di Achraf Hakimi della scorsa estate per 40 milioni di euro. Questo potrebbe anche facilitare il possibile affare relativo a Luka Jovic. L'attaccante serbo è in uscita anche se i nerazzurri sarebbero pronti a chiederlo in prestito con diritto di riscatto per una cifra fissata intorno ai 30 milioni di euro.

In questo modo il club di Florentino Perez non correrebbe neanche il rischio di realizzare una minusvalenza, alla luce dell'investimento importante fatto nell'estate del 2019, acquistandolo proprio dall'Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro. Non è escluso che si possa discutere del possibile inserimento di un diritto di prelazione su uno dei giocatori che piacciono al Real all'interno della rosa nerazzurra. In questi ultimi giorni, infatti, ai Blancos sono stati accostati soprattutto Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Milan Skriniar. Con il diritto di prelazione gli spagnoli avrebbero una corsia preferenziale qualora l'Inter decidesse di privarsene.