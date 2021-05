L'Inter si appresta a programmare la prossima stagione con il vertice in programma tra il presidente, Steven Zhang, il tecnico, Antonio Conte e la dirigenza al completo. Una delle priorità sarà cercare di abbassare il monte stipendi, diventato insostenibile dopo la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e il club nerazzurro in questi mesi. Per questo motivo molti giocatori in scadenza di contratto potrebbero non rinnovare il proprio accordo, lasciando il club meneghino al termine di quest'annata trionfale, in cui l'Inter è tornata sul tetto d'Italia vincendo lo scudetto dopo undici anni.

Uno dei giocatori in scadenza che, però, vorrebbe restare a Milano è Andrea Ranocchia.

Ranocchia vorrebbe restare

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Andrea Ranocchia. Il difensore sembrerebbe essere alla fine di un ciclo visto il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore è arrivato dieci anni fa, a gennaio 2011, e con la maglia nerazzurra ha vissuto tante avventure, vincendo una coppa Italia proprio sei mesi dopo il suo arrivo e uno scudetto in questa stagione e nel mezzo è stato anche capitano della squadra nerazzurra, raccogliendo l'eredità di Javier Zanetti, prima di cedere la fascia a Mauro Icardi.

Nonostante i rumor su un suo addio, Ranocchia spingerebbe per restare all'Inter essendo molto legato ai colori nerazzurri.

Una scelta che sarebbe anche avallata dal tecnico, Antonio Conte, che non ha esitato a puntare sul difensore quando non era a disposizione Stefan De Vrij. Il classe 1988 in quest'annata ha collezionato sette presenze in campionato e una in coppa Italia, fornendo sempre prestazioni al di sopra della sufficienza. Proprio per questo il giocatore, secondo a quanto circola sul web, sarebbe pronto anche a ridursi l'attuale ingaggio pur di restare a Milano.

Le cifre del contratto

Andrea Ranocchia avrebbe fatto presente all'Inter di essere disposto a venire incontro alle esigenze del club pur di riuscire ad arrivare all'intesa per il rinnovo di contratto. Secondo indiscrezioni sul web, il centrale sarebbe pronto ad abbassarsi l'attuale ingaggio, che ammonta a 1,5 milioni di euro, firmando il prolungamento per uno o due anni a 1 milione di euro a stagione più bonus legati al rendimento individuale e di squadra.

Ora la parola passerà a Suning che, comunque, potrebbe anche apprezzare questo gesto e decidere di tenere in rosa uno dei pilastri dello spogliatoio, molto apprezzato anche dai compagni, nel quale si è fatto trovare pronto anche quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte in quest'annata con buone prestazioni.