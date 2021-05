Lo scorso Calciomercato estivo una delle trattative più discusse è stata lo scambio di mercato fra Barcellona e Juventus che ha portato Arthur Melo a Torino e Miralem Pjanic in Spagna. Arrivati quasi a fine stagione, il bilancio dei due giocatori nelle rispettive squadre è stato nel complesso deludente, almeno soffermandosi sulle statistiche. Se però il centrocampista brasiliano è stato condizionato da un infortunio ad inizio 2021 che ne ha limitato l'impiego, per Pjanic invece il mancato inserimento fra i titolari da parte del tecnico del Barcellona dipende da una scelta tecnica.

L'allenatore olandese infatti si è affidato spesso in questa stagione a Busquets e De Jong come centrali. Difficile pensare che le cose possano cambiare la prossima stagione soprattutto se (come sembra) Koeman rimarrà tecnico della squadra catalana. Per questo non è da scartare la possibilità che il bosniaco possa lasciare il Barcellona durante il calciomercato estivo. Secondo la stampa spagnola potrebbe diventare una possibilità concreta per l'Inter.

Miralem Pjanic potrebbe far ritorno in Italia: interesserebbe all'Inter

L'ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, potrebbe ritornare in Italia dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola il giocatore potrebbe lasciare il Barcellona dopo una stagione in cui ha fatto tanta panchina.

Per lui si parla di un possibile trasferimento all'Inter. La società nerazzurra infatti sarebbe alla ricerca di un regista di qualità da alternare a Brozovic. L'ex Juventus lo scorso calciomercato estivo è stato valutato circa 60 milioni di euro, attualmente il suo prezzo è intorno ai 30 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità che il Barcellona possa cederlo in prestito con diritto di riscatto.

La situazione societaria dell'Inter

L'eventuale acquisto di Pjanic sarebbe l'ennesimo investimento da parte dell'Inter su un giocatore che ha vestito in passato la maglia della Juventus. Intanto però sia lo staff tecnico che la dirigenza aspettano di sapere come si evolverà la situazione societaria dell'Inter. La pandemia da coronavirus ha incrementato ulteriormente il debito.

Questo potrebbe significare cessioni pesanti durante il calciomercato estivo. Intanto però c'è da festeggiare uno scudetto conquistato dopo un grande campionato da parte della squadra di Conte. Probabile quindi che queste quattro partite rimaste per i nerazzurri rappresentino una vera e propria passerella. Fra l'altro Conte ha già confermato che darà minutaggio a quei giocatori che in questa stagione sono rimasti spesso in panchina.