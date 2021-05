Il Calciomercato della Juventus si muove anche per la porta. E se Gianluigi Donnarumma sarebbe ancora nel mirino per il ruolo di numero uno, spunta una nuova ipotesi per il secondo portiere. In Inghilterra scrivono che nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Sergio Romero, giocatore attualmente in forza al Manchester United e nella scuderia di Mino Raiola. L’estremo difensore argentino è in scadenza di contratto con i Red Devils e avrebbe rivelato di voler lasciare la squadra dove in questa stagione non ha disputato nemmeno un minuto.

Sergio Romero al posto di Buffon per la Juventus

L’esigenza di trovare un numero dodici da inserire in rosa nasce dagli ultimi sviluppi sul futuro di Gigi Buffon. La finale di Coppa Italia vinta ieri potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la Vecchia Signora, visto che proprio l’ex campione del mondo ha dichiarato di voler lasciare il club al termine di questa stagione. Forse però non concluderà la sua carriera e ci sarebbero alcune squadre interessate come il Parma, con cui ha iniziato la carriera, e il Genoa.

Fabio Paratici quindi deve trovare un sostituto e potrebbe essere proprio Sergio Romero. I costi dell’operazione sarebbero bassi, nulla per il cartellino e ingaggio ampiamente trattabile.

I rapporti con Raiola, ottimi per i bianconeri, potrebbero fare il resto per una pista che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. L’alternativa, sempre low cost, nel ruolo potrebbe essere il ritorno alla Continassa di Mattia Perin, ora in prestito al Genoa.

Chi è Sergio Romero, obiettivo del calciomercato della Juventus

Ma chi è Sergio Romero che sembra poter essere un nuovo obiettivo del calciomercato della Juventus? Il portiere è argentino, ha 34 anni e se dovesse indossare la maglia bianconera per lui sarebbe un ritorno in Italia. Nel 2011 infatti fu acquistato dalla Sampdoria in Serie B, un gran colpo visto che era già nel giro della Nazionale argentina.

Con i blucerchiati conquista subito la promozione e l’anno successivo fa il suo esordio nel massimo campionato italiano.

Il suo viaggio in Europa, partito nell’Az Alkmaar nell’ormai lontano 2007, prosegue nel Monaco nel 2013, un anno in prestito con sole tre presenze, e continua ancora alla Samp nella stagione successiva. È il 2015 quando per lui si schiudono le porte del Manchester United dove però è sempre il secondo portiere. Lunga la sua esperienza con la Nazionale argentina, in dieci anni dal 2008 al 2018 gioca ben 96 partite. Nel suo palmares c’è anche una Europa League vinta proprio con i Red Devils nel 2017. Dopo l'Inghilterra toccherà ancora all'Italia? In terra britannica scrivono di sì, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza dell'Everton.