In questi giorni la Juventus si giocherà il suo futuro. Infatti, mercoledì 19 maggio, i bianconeri saranno impegnati nella finale di Coppa Italia e poi nel weekend del 23 maggio ci saranno le sfide decisive per capire quali saranno le squadre che andranno in Champions League. Dunque, gran parte del futuro della Juventus passerà da queste partite. Dopo la fine della stagione, si capirà se i bianconeri cambieranno oppure no l'allenatore. Di questo argomento ne ha parlato Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport: "Se la Juve va in Champions non sono così sicuro che mandino via Pirlo".

Inoltre, il cronista ha rivelato che tra il tecnico bresciano e Igor Tudor ci sarebbero stati dei contrasti: "Ha avuto almeno una forte discussione con Tudor, anche più di una forte discussione".

Caressa parla del futuro di Pirlo

La Juventus, al termine del campionato 2020/21, deciderà come delineare le strategie per la prossima stagione. Infatti, molto dipenderà dalla qualificazione o meno dalla Champions League. Dunque, i prossimi mesi si preannunciano molto intensi per i dirigenti della Juventus. Paratici, Nedved e Agnelli dovranno decidere se andare avanti con Pirlo oppure se cambiare nuovamente tecnico. Per Fabio Caressa, se i bianconeri dovessero ottenere la qualificazione all'Europa che conta il futuro di Pirlo potrebbe essere ancora alla Vecchia Signora: "Quando hai una visione, non la puoi cancellare di nuovo dopo un anno".

Inoltre, per il giornalista di Sky Sport tra Pirlo e il suo vice Tudor ci sarebbero stato dei contrasti: "Tudor aveva intravisto la possibilità di prendere la panchina al posto suo, - ha spiegato Fabio Caressa nel corso della sua trasmissione Sky Calcio Club - e credo che questo abbia creato un piccolo contrasto tra i due".

Intanto la Juventus pensa alla Coppa Italia

In attesa di capire se la Juventus metterà in atto una nuova rivoluzione tecnica, nel frattempo Andrea Pirlo sta preparando la gara contro l'Atalanta. Per questa partita, il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Alex Sandro che sarà squalificato. Al suo posto ci sarà Danilo, mentre Juan Cuadrado dovrebbe giocare sulla destra.

A quel punto a centrocampo sulla corsia di destra ci sarà uno fra Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Mentre in mezzo toccherà ancora a Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Anche perché l'uruguaiano sarà costretto a saltare il match contro il Bologna, visto che contro l'Inter è stato espulso. Qualcosa in più sulla probabile formazione della Juventus si capirà il 18 maggio quando sarà in programma la conferenza stampa di Andrea Pirlo che si terrà alle ore 18:30. Inoltre, martedì i bianconeri si alleneranno al mattino alla Continassa e poi nel pomeriggio partiranno per Reggio Emilia.