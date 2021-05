La Juventus la prossima stagione potrebbe regalare ai tifosi diverse novità, almeno per ciò che concerne i componenti della rosa bianconera. Dopo l'addio di Buffon, a fine stagione potrebbe toccare anche a Chiellini, che saluterebbe la Juventus dopo diversi anni di successi. Il difensore vorrebbe continuare a giocare in bianconero ma non sarebbe arrivata un'offerta di rinnovo di contratto. Per questo potrebbe esserci un futuro professionale all'estero. In un'intervista di qualche settimana fa il centrale aveva dichiarato che non giocherà mai in una società europea, per evitare di affrontare la Juventus.

Per questo potrebbe definirsi un suo trasferimento nella Major League Soccer. Come dichiarato dallo stesso Chiellini, trasferirsi negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un'esperienza formativa importante anche dal punto di vista umano, per lui e per la sua famiglia. Giorgio Chiellini quindi potrebbe raggiungere in estate due suoi ex compagni, ovvero Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. I due hanno rescisso il loro contratto con la società bianconera lo scorso Calciomercato estivo per trasferirsi all'Inter Miami.

Chiellini potrebbe trasferirsi nella Major League Soccer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Giorgio Chiellini potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Juventus. La società bianconera sarebbe pronta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di ringiovanirla ma anche di diminuire il monte ingaggi. Proprio come Buffon anche Chiellini potrebbe quindi lasciare la società bianconera e per lui potrebbe definirsi un futuro professionale nella Major League Soccer.

Oltre ai due senatori potrebbero essere ceduti altri importanti giocatori. Nella lista partenti ci sarebbero infatti Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, McKennie, Demiral e Cristiano Ronaldo. Tutti giocatori che pesano molto nel bilancio bianconero a causa di un ingaggio stagionale molto pesante.

Il mercato della Juventus

Se fossero confermate molte delle cessioni prima menzionate, la Juventus avrebbe un buon tesoretto da investire sul mercato. La società bianconera dovrebbe proseguire la strategia di mercato adottata da due stagioni a questa parte. Si cercherà di investire su giovani di qualità, non a caso si parla del possibile ingaggio di Gianluigi Donnarumma (in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan) o di quello del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli.

Potrebbe inoltre arrivare almeno una punta. Il giocatore che piace alla Juventus sarebbe Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton.