Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini in questi giorni è stato protagonista di un'intervista a Sky Sport. Il centrale ha parlato del presente ma anche delle indiscrezioni di mercato in merito al suo possibile addio alla Juventus a fine stagione.

Sia lui che Buffon hanno il contratto in scadenza a giugno 2021 e attualmente non si sarebbe ancora discusso di un eventuale rinnovo. Lo stesso Chiellini ha più volte confermato che a fine stagione ne discuterà con la Juventus. Ci ha tenuto a precisare che in questo momento per lui l'unico pensiero è il calcio giocato.

A tal riguardo ha dichiarato: "Quando ero in nazionale sembrava che fosse un problema il fatto che io e Buffon non avessimo rinnovato o meno". Ha poi aggiunto: "Non esiste un problema, non lo siamo mai stati e non lo saremo mai".

Chiellini e Buffon non saranno mai un problema per la Juventus

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche dell'eventualità in cui non dovesse rinnovare il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno 2021. A tal riguardo ha dichiarato: "Con un'altra maglia diversa dalla Juventus sicuramente non in Italia o in Europa, si tratta di fantamercato".

A proposito del futuro professionale di Chiellini, in questi giorni ci sono state diverse indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile addio al calcio giocato a fine stagione.

Per lui ci sarebbe un futuro da dirigente alla Juventus. Non sono però arrivate conferme da parte del diretto interessato, come si può notare dalle parole del centrale nell'intervista a Sky Sport.

Fra l'altro nel 2022 ci sarà un'altra importante competizione per le nazionali. A fine anno è infatti previsto il mondiale in Qatar, che potrebbe rappresentare uno stimolo importante per il centrale per continuare almeno un altro anno.

Il futuro professionale di Buffon

Il difensore centrale Giorgio Chiellini ha menzionato nell'intervista anche il compagno Gianluigi Buffon, finito anche lui al centro della ribalta mediatica nelle ultime settimane. A differenza di Chiellini però il portiere nei mesi scorsi ha confermato di voler continuare a giocare finché si divertirà e finché il fisico glielo permetterà.

Non è un caso che in questi giorni si parli di un interesse concreto dell'Atalanta per il portiere per la prossima stagione. Il giocatore infatti vorrebbe andare a giocare titolare in una squadra che lotta per grandi traguardi e il progetto sportivo della società bergamasca potrebbe interessarlo.