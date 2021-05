Centrocampista centrale cercasi per Milan e Atalanta. I due club italiani sarebbero pronti a darsi battaglia per Seko Fofana, giocatore francese di 26 anni attualmente di proprietà del Lens. Mediano di grande fisicità, Fofana potrebbe essere un’opzione importante sia per Gasperini che per Pioli.

Il Diavolo non dovrebbe confermare Meitè e avrebbe dei dubbi anche per il riscatto di Sandro Tonali. Così in rosa rimarrebbero solo Bennacer e Kessiè, titolari inamovibili, e Krunic che però non sembra fornire troppe garanzie. Coperta corta anche per la Dea che nel reparto può contare sulla coppia De Roon-Freuler, ma quando mancano loro va in difficoltà.

Seko Fofana, è battaglia Milan-Atalanta

Qualcosa nel cuore della mediana quindi si muoverà per entrambe le formazioni che hanno bisogno di rinforzi anche per affrontare la prossima Champions League e Seko Fofana starebbe scalando posizioni. Il valore del giocatore sarebbe di circa 10 milioni, non troppo in un mercato in cui continuano a girare cifre molto più elevate. Le due squadre lombarde lo avrebbero messo nel mirino anche per la sua esperienza in Italia. Il transalpino ha infatti giocato quattro anni nell’Udinese dal 2016, quando fu acquistato dal Manchester City, dove giocava nella seconda squadra, fino al 2020.

Il fatto di conoscere già il campionato italiano e la lingua sarebbe un vantaggio: il giocatore sarebbe pronto fin da subito per ritagliarsi un ruolo da protagonista.

In questa stagione a Lens in Ligue 1 ha giocato 30 partite segnando due gol e fornendo 4 assist. Prestazioni di livello che non sono passate inosservate in patria, visto che anche l’Olympique Marsiglia si sarebbe inserito nella corsa al giocatore.

La sfida per Fofana potrebbe non essere l’unica tra Milan e Atalanta durante la prossima finestra di mercato.

I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino anche Josip Ilicic, trequartista di 33 anni che sta perdendo posizioni nelle gerarchie di Gasperini. Lo sloveno, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ultimamente gioca meno e il tecnico di Grugliasco gli preferisce spesso Ruslan Malinovskyi e Matteo Pessina alle spalle di Duvan Zapata.

Senza contare che nel reparto avanzato c'è centrale anche Muriel e che Miranchuk, dopo tanti problemi fisici, è stato chiamato in causa più volte nel finale di campionato.

Insomma l’addio di una delle pedine più importanti della Dea degli ultimi anni non sarebbe da escludere, anche se per ora Paolo Maldini non vorrebbe mettere sul piatto più di cinque milioni per il cartellino del giocatore. Altra sfida in vista quindi, Milan e Atalanta a quanto pare si incroceranno spesso sul mercato da qui a fine agosto.