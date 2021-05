La Juventus in estate dovrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Attualmente ci sono diversi dubbi su un'eventuale riconferma di Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo c'è incertezza anche sulla permanenza di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022. L'unico che sembrerebbe avere maggiori possibilità di rimanere in bianconero è Alvaro Morata, con la Juventus che potrebbe rinnovare il prestito con l'Atletico Madrid per un'altra stagione pagando come da intesa 10 milioni di euro. In merito all'attacco bianconero, nelle ultime settimane sono state diverse le punte avvicinate alla Juventus in vista del Calciomercato estivo.

Si va Moise Kean, attaccante dell'Everton (ma in questa stagione in prestito al Paris Saint Germain) a Memphis Depay, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Lione. Nelle ultime ore un altro nome sarebbe balzato ai primi posti delle preferenze della società bianconera. Si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina protagonista di una grande stagione in Serie A. A "consigliare" l'acquisto della attaccante serbo alla Juventus è stato il giornalista sportivo Paolo Condò.

'Vlahovic sarebbe l'attaccante perfetto'

Negli studi di Sky Sport il giornalista sportivo Paolo Condò ha dichiarato: "Secondo voi Vlahovic alla Juve farebbe male? Per me sarebbe l'attaccante perfetto".

Queste le parole del giornalista in riferimento alla punta serba, protagonista di una grande stagione alla Fiorentina. Lo stesso Condò ha sottolineato che è difficile trovare una società in grado di investire 60 milioni di euro per Vlahovic, non solo in Italia ma anche in Spagna. Attualmente le società che sembrano avere maggiori disponibilità economiche sono quelle inglesi.

Proprio su Vlahovic ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la Fiorentina non vorrebbe cederlo e potrebbe fargli firmare un rinnovo di contratto importante.

Il mercato della Juventus

Attualmente quindi sembrerebbe più concreta la possibilità di arrivare a giocatori come Moise Kean e Memphis Depay.

La punta italiana infatti difficilmente rimarrà all'Everton la prossima stagione e sarebbe valutata circa 50 milioni di euro. Il giocatore olandese invece lascerà a titolo gratuito il Lione a giugno, di conseguenza sarebbe un'occasione di mercato.