Il Calciomercato estivo potrebbe regalare diverse trattative interessanti. La situazione economica attuale favorirebbe in particolare gli scambi di mercato.

Allo stesso tempo diverse società potrebbero attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono infatti tanti giocatori che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società di appartenenza. In Italia spiccano i nomi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu del Milan, in Spagna invece il Real Madrid potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza di Sergio Ramos e Luka Modric. In Inghilterra invece Sergio Aguero ha già ufficializzato il suo addio a parametro zero al Manchester City, l'argentino sarebbe vicino al Barcellona.

Un altro pezzo pregiato del mercato dei parametri zero è Memphis Depay, punta olandese in scadenza di contratto con il Lione. Il classe 1994 in una recente intervista ha confermato che lascerà la società francese, dichiarando che vorrebbe trasferirsi in uno dei primi due-tre club dei cinque campionati europei più importanti. In Italia potrebbe rivelarsi un'occasione importante per Inter e Juventus.

Memphis Depay interesserebbe a Inter e Juventus

"Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile, nel più grande campionato possibile. Sono pronto a fare un passo avanti", queste le parole di Depay in una recente intervista.

La punta olandese piace al Barcellona ma un eventuale addio dell'olandese Koeman sulla panchina catalana potrebbe portare il giocatore a valutare altre società.

Fra l'altro, come già anticipato, il Barcellona sarebbe vicino all'ingaggio di Sergio Aguero. Depay quindi potrebbe rappresentare un'occasione per le italiane, in particolar modo per Inter e Juventus.

A proposito della società bianconera, si parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo e Dybala a fine stagione. Se così sarà ci sarebbero ancora più possibilità di vedere Depay in bianconero.

La Juventus potrebbe rivoluzionare il settore avanzato, confermando il solo Morata. La punta spagnola infatti è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid, che potrebbe essere rinnovato un altro anno pagando 10 milioni di euro. Un eventuale riscatto del cartellino sarebbe poi valutato a giugno 2022.

Il mercato della Juventus in attacco

In questi giorni si parla di un possibile addio di Cristiano Ronaldo. Sul portoghese ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain.

Altro possibile partente è Paulo Dybala. L'argentino potrebbe essere scambiato con Griezmann.

Inoltre potrebbe aggiungersi una quarta punta: piacerebbe in particolare Moise Kean dell'Everton.