La sconfitta subita dalla Juventus contro il Milan ha messo in evidenza i limiti di una rosa che necessita evidentemente di qualità. Soprattutto il centrocampo bianconero è stato sovrastato da quello rossonero. Non è un caso che la Juventus abbia creato solo un'azione importante nel secondo tempo con un tiro di Bentancur ben parato da Donnarumma. Fra i peggiori in campo della sfida disputatasi domenica 9 maggio c'è stato anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Nelle ultime settimane tanti addetti ai lavori hanno notato il disappunto di Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti sarebbe stufo di giocare in una squadra che ha dimostrato dei limiti evidenti.

Il portoghese non accetterebbe di giocare in una squadra mediocre. Per questo potrebbe valutare un addio alla società bianconera a fine stagione. Potrebbe favorire la sua partenza anche un'eventuale mancata qualificazione da parte della Juventus alla prossima Champions League.

CR7 potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Ronaldo starebbe meditando di lasciare la Juventus a fine stagione. Il portoghese sarebbe deluso non tanto (e non solo) dai risultati ma anche dalla rosa bianconera. CR7 riterrebbe mediocre l'organico costruito dalla società durante lo scorso Calciomercato estivo. Da qui deriverebbero i risultati deludenti raccolti dalla Juventus in questa stagione.

Una situazione che potrebbe portare il portoghese a lasciare Torino, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester United o al PSG

Nonostante la presunta volontà del portoghese di lasciare la Juventus a fine stagione, sembrerebbe difficile trovare una società pronta ad investire su Cristiano Ronaldo la prossima stagione. Il problema infatti non sarebbe rappresentato dal costo del cartellino (la Juventus potrebbe accontentarsi di circa 30 milioni così da evitare di scrivere a bilancio una minusvalenza).

Ciò che pesa maggiormente sarebbe l'ingaggio del portoghese, che guadagna circa 30 milioni di euro a stagione. Somme che attualmente sarebbe poco sostenibile anche per le società europee più ricche. Probabile che per lasciare la Juventus il portoghese debba accontentarsi di ridurre le pretese d'ingaggio. Si parla di un possibile interesse del Manchester United per il portoghese.

Non è da scartare però la possibilità di un trasferimento al Paris Saint Germain, soprattutto se la società francese dovesse cedere Mauro Icardi e non dovesse acquistare a titolo definitivo Moise Kean dall'Everton.