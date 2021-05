La Juventus in estate potrebbe decidere di rivoluzionare la rosa, dedicandosi soprattutto alle cessioni dei giocatori dall'ingaggio pesante. Non è un caso che negli ultimi giorni si parli delle possibili partenze di Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo. La sconfitta in campionato contro il Milan per 3 a 0 all'Allianz Stadium potrebbe compromettere la partecipazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League. Se così sarà sembra difficile pensare ad una conferma di Cristiano Ronaldo per la prossima stagione.

In primis per le ambizioni sportive del portoghese, che punta a raggiungere risultati importanti soprattutto nella massima competizione europea. E poi per la Juventus, che senza i ricavi della Champions League si ritroverebbe a sostenere un ingaggio netto da 30 milioni di euro a stagione per un solo giocatore. Nelle ultime ore si parla di un possibile ritorno della punta allo Sporting Lisbona già dalla prossima stagione. La squadra portoghese ha vinto il campionato e parteciperà alla prossima edizione della massima competizione europea.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi allo Sporting Lisbona in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Ronaldo starebbe considerando di ritornare allo Sporting Lisbona già dalla prossima stagione.

Fino a qualche giorno fa alcuni giornali sportivi parlavano di un ritorno in Portogallo a 40 anni. La Juventus però la prossima stagione potrebbe non partecipare alla Champions League a differenza dello Sporting Lisbona, che ha vinto il campionato in Portogallo. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che Cristiano Ronaldo consideri un trasferimento nella società lusitana già nell'immediato.

Come scrive la stampa sportiva spagnola il portoghese avrebbe già chiesto al suo agente sportivo Jorge Mendes di valutare tale possibilità, magari provando a trovare un'intesa economica con lo Sporting Lisbona.

Cristiano Ronaldo costa molto di cartellino e d'ingaggio

Di certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona potrebbe rivelarsi una trattativa difficile per il costo del cartellino che per quello dell'ingaggio.

La Juventus infatti dovrebbe vendere almeno a 30 milioni di euro il portoghese per evitare una minusvalenza. Allo stesso tempo il portoghese guadagna circa 30 milioni di euro. Uno stipendio pesante per qualsiasi società, a maggior ragione per lo Sporting Lisbona. Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi accettare un ingaggio contenuto rispetto a quello che guadagna adesso. Tutto dipenderà evidentemente dalle ultime partite che disputerà la Juventus. Potrebbero infatti non bastare tre vittorie alla squadra bianconera per conquistare la qualificazione alla Champions League.