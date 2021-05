Domenica 9 maggio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Milan, incontro valido per il 35° turno di Serie A. La squadra di Pioli, durante la scorsa giornata, ha battuto per 2-0 (Calhanoglu al 6' e Theo Hernandez al 60') il Benevento di Filippo Inzaghi. La compagine di Pirlo, invece, ha avuto la meglio contro l'Udinese di Gotti, imponendosi per 2-1 grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo (uno su rigore) a cui ha inutilmente replicato Molina per i friulani.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra Milan e Juventus durante una partita della massima serie italiana risale all'1-1 del 25 febbraio 2012.

Juventus, ballottaggio Kulusevski-McKennie a centrocampo

Andrea Pirlo e la sua Juventus, dopo il terzo risultato utile consecutivo, si trovano al terzo posto in classifica con 69 punti ottenuti, al pari dell'Atalanta e del Milan. Per rimanere aggrappati alla zona Champions League, il tecnico bianconero potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Cuadrado dovrebbe vestire i panni del terzino sinistro mentre Danilo si piazzerà sul fronte destro, con la coppia de Ligt-Bonucci in mezzo al reparto arretrato. A centrocampo, invece, Kulusevski e McKennie avranno buone chance di giocarsi una maglia per il ruolo da ala destra, col giocatore americano classe '98 che sembra in leggero vantaggio.

A completare il reparto dovrebbero essere Chiesa, che agirà come ala sinistra, nel frattempo Rabiot e Bentancur faranno presumibilmente scudo in mezzo al campo. In attacco, infine, il tandem titolare dovrebbero essere formato da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre saranno da valutare le condizioni di Alvaro Morata.

Milan, probabile 4-2-3-1 per Pioli

Mister Pioli e il suo Milan sono tornati alla vittoria nell'ultima giornata e ciò, quando mancano quattro turni al termine, li avvicina sempre più ad un piazzamento finale tra le prima quattro forze della Serie A. Per continuare sul trend positivo, il tecnico rossonero potrebbe optare per il suo fedele 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma in porta.

Theo Hernandez e Calabria dovrebbero essere i terzini titolari del match, mentre assieme a Kjaer a centro difesa ci sarà uno tra Tomori e Romagnoli, col giocatore in prestito dal Chelsea che pare favorito per una maglia. Bennacer e Kessiè potrebbero essere, ancora una volta, i mediani rossoneri che scenderanno in campo dal primo minuto. A trequarti campo, invece, i titolari dovrebbero essere Rebic, Saelemaekers e Calhanoglu che avranno il compito di fornire assist al vertice offensivo Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Cuadrado, Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie (Kulusevski), Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Tomori (Romagnoli), Kjaer, Calabria, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.