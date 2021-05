La Juventus, in questi giorni, ha dato il via ad una vera e proprio rivoluzione. La prima mossa è stata l'addio di Fabio Paratici e la seconda è stata il ritorno di Massimiliano Allegri. Adesso, con il nuovo tecnico e con la promozione di Federico Chierubini, le strategie di mercato potrebbero cambiare. Infatti, stando a quanto afferma Repubblica, la Juventus potrebbe tornare forte su Donnarumma e Pavel Nedved sarebbe il suo principale sponsor. Per il quotidiano, i bianconeri sarebbero interessati anche Calhanoglu. Il turco, esattamente come Donnarumma, dovrebbe lasciare il Milan a costo zero.

Anche Calhanoglu potrebbe essere un'occasione da poter cogliere per la Juventus.

Donnarumma nel mirino di tanti club

Gianluigi Donnarumma sta per lasciare il Milan a parametro zero. Il portiere classe 99 rappresenta un ghiotta occasione di mercato per molti club. In particolare, sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus ma anche il Barcellona. Il club catalano sarebbe in pressing per arrivare a Donnarumma e adesso la scelta sarebbe solo del giocatore. In casa Juventus, il giovane portiere sarebbe sponsorizzato da Pavel Nedved che lo vorrebbe vedere in bianconero. Inoltre, nelle ultime ore, Donnarumma ha messo un like ad un post Instagram che annunciava l'arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus.

In questo "mi piace" di Donnarumma in molti avrebbero visto un indizio di mercato. Adesso non resta che attendere la decisione finale del giocatore, una decisione che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, visto che a breve comincerà l'Europeo e il ragazzo non vorrebbe avere distrazioni.

La Juventus, però, dovrebbe cedere Szczesny

La Juventus sarebbe interessata a Donnarumma, ma per acquistarlo dovrebbe cedere Szczesny. Il portiere polacco ha un ingaggio molto altro e un contratto fino al 2024. Dunque, prima di prendere un nuovo portiere il club bianconero deve piazzare l'estremo difensore polacco. Al momento, Szczesny non avrebbe molte richieste ma per lui si potrebbero riaprire le porte per un ritorno all'Arsenal.

Inoltre, nell'ultima stagione Szczesny ha reso al di sotto delle aspettative e i suoi errori sono costati diversi punti alla Juventus. Dunque, adesso non resta che attendere di capire quale sarà la scelta di Massimiliano Allegri. Il portiere polacco aveva un ottimo rapporto con il tecnico livornese ma questo potrebbe non bastare, visto che la scelta dovrà essere fatta soprattutto a livello tecnico. Inoltre, Donnarumma potrebbe essere un'occasione troppo ghiotta da poter cogliere anche perché il portiere del Milan è molto giovane e sarebbe un investimento a lungo termine